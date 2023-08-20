柯文哲批基進看板製造仇恨 李宗霖：是反映民眾心聲

基進黨高掛看板諷刺柯文哲的政治立場如同「綠皮白肉紅汁的中國檳榔」，基進台南黨部主委李宗霖強調，實際上一直在台灣製造分裂、仇恨的就是柯文哲。（台灣基進台南黨部提供）

2023/08/20 12:36

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣基進昨（19）日在台南掛上嗆柯看板，民眾黨主席柯文哲反批基進是製造仇恨、分裂。對此，基進台南黨部主委李宗霖回嗆，得罪女性同胞與台灣人，才是製造對立，強調看板只是反映民眾心聲。

李宗霖表示，為什麼基進要處處針對柯文哲？因為實際上一直在台灣製造分裂、仇恨的就是柯文哲，台灣人本來就愛好和平、和諧，但是隔壁有個惡鄰居時不時打壓，我們的副總統賴清德出國拚外交就要包圍台灣，用聯合軍演伺候、威脅。

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李宗霖怒批，柯文哲說台灣有97%認定自己是台灣人，那為什麼他對中國的態度是「兩岸一家親」，看到對方經濟不好青年失業率高，就要「重啟服貿」。對國際外交一竅不通，卻總是有辦法「對中國不失言」。

李宗霖說道，台灣有一半的人是女性，結果柯文哲對這一半人的態度是說出，「有些台灣女性同胞直接上街嚇人」「陳以真年輕又漂亮，坐櫃檯差不多啦」這一類的言論。97%的台灣人以及50%的女性同胞都得罪光了，這不就是製造分裂、仇恨嗎？

李宗霖感嘆，看板掛出來之後很多人特地打電話跟我們講這個看板有梗、好笑，而且直接反映出大家的心聲。而我們只能苦笑，把這種諷刺當作苦中作樂的一種方式，希望真的能夠警醒更多台灣人。

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