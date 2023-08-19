為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中國嗆中止ECFA 行政院經貿辦籲：勿政治操作貿易爭端

行政院經貿辦呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。（資料照，行政院提供）

行政院經貿辦呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。（資料照，行政院提供）

2023/08/19 19:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國4月啟動對台灣貿易壁壘調查，商務部前天宣布對台貿易壁壘調查最新進展，並稱將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。對此，行政院經貿辦今天對中方所作違反事實的指控，予以嚴正駁斥，呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。

關於中方指控我方限制其產品進口，經貿辦指出，兩岸分別於2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，同時還逐步自主開放3952項產品，迄今已准許9840項農工產品進口。

經貿辦強調，我方並未違反WTO規範，中方多年亦從未要求協商，在此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，違背WTO相關規範，若想據此對我方進行貿易報復，是全然違背中方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

經貿辦指出，ECFA目標是遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但自2016年蔡政府上任之後，中國當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與我方進行諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，「是鐵一般的事實」。

經貿辦表示，依據WTO明文規定，中國方面若根據自行調查結果所採行片面措施，若未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，我方絕不會坐視，將採取必要的防衛或反制措施。

經貿辦強調，迄今為止，我方從未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，我方願與中方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。

經貿辦呼籲，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依循WTO機制與相關規範有效處理，北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，而須回歸到WTO機制與我方展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
發動軍演又將ECFA「武器化」 外交部譴責中國政府粗暴介選
2023/08/19 16:24

發動軍演又將ECFA「武器化」 外交部譴責中國政府粗暴介選
中國擬取消ECFA 工商團體盼兩岸維持對話機制
2023/08/18 20:47

中國擬取消ECFA 工商團體盼兩岸維持對話機制

自住客出籠！剛需產品個案表現是關鍵
中稱我違規嗆斷ECFA 經濟部：不宜政治化
2023/08/18 12:55

中稱我違規嗆斷ECFA 經濟部：不宜政治化
賴清德出訪返台 北京恐嚇中止ECFA關稅優惠
2023/08/18 11:49

賴清德出訪返台 北京恐嚇中止ECFA關稅優惠

痘痘困擾造成社交自卑 如何擺脫邊緣人！
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播