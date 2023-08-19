中國嗆中止ECFA 行政院經貿辦籲：勿政治操作貿易爭端

行政院經貿辦呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。（資料照，行政院提供）

2023/08/19 19:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國4月啟動對台灣貿易壁壘調查，商務部前天宣布對台貿易壁壘調查最新進展，並稱將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。對此，行政院經貿辦今天對中方所作違反事實的指控，予以嚴正駁斥，呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。

關於中方指控我方限制其產品進口，經貿辦指出，兩岸分別於2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，同時還逐步自主開放3952項產品，迄今已准許9840項農工產品進口。

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經貿辦強調，我方並未違反WTO規範，中方多年亦從未要求協商，在此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且中國商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，違背WTO相關規範，若想據此對我方進行貿易報復，是全然違背中方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

經貿辦指出，ECFA目標是遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但自2016年蔡政府上任之後，中國當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與我方進行諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，「是鐵一般的事實」。

經貿辦表示，依據WTO明文規定，中國方面若根據自行調查結果所採行片面措施，若未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，我方絕不會坐視，將採取必要的防衛或反制措施。

經貿辦強調，迄今為止，我方從未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，我方願與中方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。

經貿辦呼籲，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依循WTO機制與相關規範有效處理，北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，而須回歸到WTO機制與我方展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。

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