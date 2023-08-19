替緬甸孤軍後裔爭取國籍 湯蕙禎：不放過任何希望與線索

民進黨立委湯蕙禎召開陳情見面會，並承諾要為孤軍後裔找到回家的路。（圖由湯蕙禎辦公室提供）

2023/08/19 17:21

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委湯蕙禎接獲桃園市金三角文化基金會董事長王根深和僑團陳情，仍有許多被遺留或排除在外的緬甸孤軍後裔，例如同父母的親姊妹，一個擁有中華民國國民身分，另一個卻沒有。她說，希望不久後的將來，可以看到這些為理想、國家而在異域奮鬥的國軍後代們，能一起在台灣享受自由、平等、民主的生活。

湯蕙禎今（19）日透過新聞稿表示，過去雖有專案政策，仍有許多孤軍後裔家庭被迫分隔兩地，就算能輾轉來台，也因當年專案條件的限制，許多人被迫淪為黑戶，只能在社會低層角落中生活。這群無國籍者就是「亞細亞的孤兒」，始終沒忘自己是中華民國的子孫，積極想爭取身分的認同；在這塊自由民主台灣的土地上，這就是他們從小聽聞的祖國，是父執輩曾用生命擁護、摯愛的祖國。

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湯蕙禎指出，今天已是今年第三場的陳情見面會，現場仍逼近500人等待；每個人狀況都不一樣，在身分認定及資料準備上，也充滿許多困難與複雜，但仍會盡力協助取得國籍。

湯蕙禎舉例，從國會辦公室專人處理的案例中了解到，在緬甸生活困難猶如早期的台灣一樣，有許多人都是在家裡或是田邊出生，要提出出生證明文件就有相當大困難，又因年代久遠，緬甸國內戰亂不斷或是其他種種因素，造成孤軍後裔相關文件毀損，身分查核上更加困難，國會辦公室必須協助當事人，慢慢拼湊他們的生命軌跡與藍圖，不放過任何隻字片語，不放過任何希望與線索。

湯蕙禎說，令人振奮的是，有些人已取得居留證，更有多名經過努力拼湊尋找相關資料後，已進入申請居留證的程序，她將持續努力並與相關部會單位積極研討溝通每一個個案。

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