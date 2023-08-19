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語言復振台灣能幫忙！ 原民會捐資助推馬紹爾語

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）參觀馬紹爾群島Alele國家博物館。（原民會提供）

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）參觀馬紹爾群島Alele國家博物館。（原民會提供）

2023/08/19 15:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕文化、語言維護，台灣不遺餘力！原民會挹注資源助馬紹爾群島復振馬紹爾語，包括師資培訓、開發教材等，更開設暑期營隊，名額甚至供不應求，當地人深受語言能繼續傳承下去的感動。原民會也表示，將持續支持復振計畫，落實南島文化永續發展。

南島民族論壇近期在馬紹爾共和國馬久羅舉辦，集結15國逾百名代表共同與會，今年議題聚焦在南島民族觀光發展，也提及氣候變遷、語言文化流失等挑戰。

而會議主席原民會主委夷將．拔路兒（Icyang Parod）除了親赴主持會議外，也參訪馬紹爾群島Alele國家博物館，同時瞭解原民會捐助「馬紹爾語言復振計畫」執行成果，由文化暨內政部秘書兼博物館董事主席Brenda Alik及博物館館長Wisse Amram進行接待並導覽解說。

根據原民會資料，Alele國家博物館獲得原民會捐助語言復振計畫，包括培訓青年成為種子師資，開發語言學習的手冊和影片，並在暑期提供8至12歲的兒童學習馬紹爾語言，獲得熱烈回響，甚至超收30多位學童，深獲家長肯定。

原民會指出，該計畫讓在校僅能學英語的兒童，可以利用捐助計畫學習馬紹爾語，從小扎根培養，有助於文化傳承。而計畫專案負責人Solynn Naptino更是激動地熱淚盈眶，非常感謝台灣的捐助讓馬紹爾語可以傳承下去，期待計畫延續。

夷將表示，在聽取導覽解說和簡報時，多次聽到Alele（阿犁力）發音，詢問之下，馬紹爾語的Alele意思是存放重要物品的地方，而Ariri（阿犁力）也是阿美族存放農作物和器具的地方，所以再次驗證南島民族的連結。雖然台灣和馬紹爾相隔5600多公里，在語言發音和文化竟然有許多相似的地方。因此也承諾未來將持續支持馬紹爾推動「語言復振計畫」，落實南島文化的永續發展。

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