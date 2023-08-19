資安專家 VS AI天才部長唐鳳 李忠憲吐心聲「對事不對人」

資安學者李忠憲繼發文批評數位發展部長唐鳳，研議資安修法未將「中國」明列管制對象，他今日再發文吐露心聲，對事不對人 。（擷自臉書）

2023/08/19 11:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕曾親上第1線反服貿的資安學者李忠憲，最近發文批評數位發展部研議資安修法未將「中國」明列「敵人」管制對象，之前也曾封鎖數位發展部長唐鳳加入臉友，最近因資安修法議題透過臉友連結再解封，唐鳳也展現大方氣度隨即加入。李忠憲今（19）日再發文吐露心聲，回想為什麼封鎖唐鳳？「因為去年年底選舉的結果」、「如果是對事不對人的話，有批評才有進步，不是嗎」？

李忠憲提到曾經有人傳許多唐鳳的負面傳聞資料，他都沒有被這些東西影響。在防疫期間1922的系統，有工程師批評唐鳳的系統太簡單，他還有發文「簡單不簡單」，用自己在成大計算機與網路中心當副主任的經驗替這個系統說話。2022年底數位發展部成立時，蔡英文總統講數位發展部最重要工作是防止假訊息，可是這個任務，就他看起來是非常「失敗」。

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李忠憲說，2022年底選舉期間，當時民進黨桃園市長候選人鄭運鵬批評國民黨競爭對手張善政有關華為和親中國違反基本資安的常識，他也出來痛批張善政，希望數位發展部應該要有所反應，結果對訊息反應這麼敏銳的唐鳳竟然完全無聲無息。選舉結果民進黨大敗，他連續發文，有深藍朋友笑他台派教授崩潰，當然他又批評了數位發展部，唐鳳傳了好幾個公文來解釋，他無法苟同於是封鎖了她。

李忠憲有感而發說，兩個禮拜前某個場合，聽到前衛福部長陳時中很嚴肅講，雖然他因為自己個人的能力不足，無法滿足大家的期望，在台北市長選舉中失敗了，「但選舉的成敗不代表對錯，最重要的是明年的總統大選」，這番話令人很容易就可感受到他內心真正的想法和對這塊土地的感情，因而產生共鳴。

李忠憲此篇「牢騷文」一貼，獲得粉絲們共鳴，紛紛留言：「因為關心、在乎，所以愛之深，責之切的對事，不對人」 、「去年選舉，確實假消息亂傳，很多群組，天天都有不實資訊打擊福衛部。數位發展部真的責無旁貸」、「曾幾何時那種做對的事的熱情、就真的因為權位不同而被削減嗎？如果該說的話不能說、那我們還剩下什麼」、「完全可以體會那種心情」。

李忠憲連日針對數位發展部的錚言引發網友熱議。（擷自臉書）

李忠憲連日針對數位發展部的錚言引發網友熱議。（擷自臉書）

資安學者李忠憲連日針對數位發展部發表觀點，引發網友熱議。（擷自臉書）

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