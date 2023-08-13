綠營鄭文婷成立競選辦公室 揭開基隆立委選舉序幕

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷今日（13日）成立競選辦公室，揭開基隆立委選舉序幕；包括立法委員蔡適應（右一）、林楚茵（右三）、僑務委員會副委員長阮昭雄（左三）、基隆市議長童子瑋（左二）等人，都到場站台相挺。（圖由立委蔡適應服務處提供）

2023/08/13 15:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市立委參選人鄭文婷今日（13日）在仁愛區成立競選辦公室，揭開基隆立委選舉序幕；包括立法委員蔡適應、林楚茵、僑務委員會副委員長阮昭雄、基隆市議長童子瑋等人，都到場站台相挺。鄭文婷表示，競辦成立大會是向民眾表達競選的決心，也代表可以帶領基隆，走向更好未來。

國民黨基隆立委參選人林沛祥表示，競選辦公室預計10月成立，時程未定。無黨籍立委參選人王醒之表示，競選總部已經擇定地點，位於市中心，目前尚在整理中。未來成立後，將會陸續辦理創新性的活動，邀請民眾參與。

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蔡適應表示，鄭文婷律師是他過去在立委王拓辦公室一起打拚的同事，也是基隆立委候選人中最專業的律師，過去蔡英文總統在基隆投入前瞻基礎建設，幫助基隆建設和蛻變。他指出，這些建設需要一個專業問政，知道地方需要的立委來延續，民進黨主席賴清德也需要國會有專業的立委來捍衛基隆人權益。他相信鄭文婷有能力持續獲得公督盟肯定。

蔡適應表示，他將會接任鄭文婷與賴清德聯合競選總部主委，為兩人全力輔選，他相信過去幾年打下的基礎，鄭文婷會接棒下去，為基隆努力。

蔡適應和童子瑋贈送粽子和包子給鄭文婷，祝福「包粽」、高票當選。蔡適應說，信賴台灣、相挺文婷，明年的1月13日是總統和立委投票的日子，過去8年他和蔡總統建設基隆，他在國會爭取前瞻基礎建設、大基隆歷史場景、城鄉風貌計畫，讓基隆改頭換面；未來4年他相信賴清德和鄭文婷，一定會延續政策，繼續為基隆的進步努力。

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷今日（13日）成立競選辦公室，揭開基隆立委選舉序幕，綠營黨公職人員與支持者到場相挺。（圖由立委蔡適應辦公室提供）

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