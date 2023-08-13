賴清德抵美中國跳腳批「製造麻煩」 外交部：無理由藉機尋釁

副總統賴清德於台灣時間13日上午抵達美國紐約，展開過境行程。（總統府提供）

2023/08/13 14:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕副總統賴清德於台灣時間13日上午抵達美國紐約，展開過境行程。中國外交部13日上午批評賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。外交部今再次強調，副總統出訪過境安排行之有年，中國毫無理由藉機尋釁，也無權干涉民主國家的正常交往。若中國有任何過激反應，將是再度單方面挑釁及破壞區域和平穩定行為。

中國外交部在賴清德抵美之際，發布譴責聲明。聲明痛批賴清德「頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者」，同時批評「美台勾連以過境為幌子，在美從事政治活動，嚴重違反一中原則」，「中方對美方執意安排賴清德過境竄美表示強烈不滿，予以強烈譴責」。

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外交部副發言人蕭光偉今回應表示，外交部注意到中國外交部針對我國副總統賴清德出訪並過境美國提出抗議。外交部再次強調，我國總統與副總統出訪過境安排均有長期慣例，早已行之有年，包括這次賴副總統8月出訪過境的安排，都依據「安全、便利、舒適、尊嚴」的原則順利規劃。

蕭光偉指出，台美雙方在過程中持續充分協調、緊密溝通，正如美方高層所公開強調，相關安排與以往各次前例的做法並無不同，中方毫無理由以此為藉口藉機尋釁，意圖製造不安。

蕭光偉也強調，中國無權干涉民主國家的正常交往，若中國針對副總統過境有任何過激反應，將是中方再度單方面挑釁及破壞區域和平穩定的行為，也將遭國際社會譴責。

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