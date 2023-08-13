指開放中客讓觀光產業轉型開倒車 吳欣岱臉書槓上李彥秀
〔即時新聞／綜合報導〕中國10日宣布即起恢復團客赴日、韓、美等78個國家或地區旅遊，但其中未包含台灣，引起國內針對中國團客來台議題討論。國民黨議員李彥秀昨（12日）發文指出，除了必要紓困之外，更要有整體觀光發展及產業政策，執政黨要斷絕中國市場，就要想辦法找尋替代觀光客來源。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則回應：「開放中客就是最政治的選項，很遺憾國民黨議員看不懂。」
李彥秀昨表示，吳欣岱針對12日她所發的「觀光政策」貼文回應，但很遺憾吳並沒有看到她文章內對於整體觀光政策的「苦口婆心」，政府應該協助建立良好產業環境與市場，而不是只有補助與紓困。李彥秀強調，執政黨要斷絕中國市場，就要想辦法幫助尋找替代的觀光客來源，這是觀光業者的共同心聲。
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吳欣岱昨晚也發文回應，強調：「開放中客就是最政治的選項，很遺憾國民黨議員看不懂。」吳欣岱提到，李彥秀說她沒看到文章中的「苦口婆心」，其實如果真的為台灣觀光產業好，就不會同時要減少補助依賴讓觀光產業轉型，同時又要開放中客。
吳欣岱解釋，發展能與自由行配合的多元化、在地化精緻旅遊才是國際趨勢，這與開放中客團來台與觀光產業轉型本質上就有衝突。吳舉例：「這根本像是你要一個人脫離毒癮，卻譴責勒戒所不給他毒品是一樣的道理。」吳強調，何況開放中客就是最政治的選項，中國政府把中客當成影響他國內政的籌碼，早已是國際公認事實，「中國黨看不見就是看不見」。
吳欣岱指出，她完全同意完全同意產業轉型不能只靠補助。但李彥秀提出來幫助轉型的選項是什麼？是開放中客？讓產業不只不會朝精緻旅遊轉型、還開倒車變一條龍產業鍊這種自相矛盾的主張，這才是深陷政治泥沼，而且是深陷大中國意識泥沼。
李彥秀今日（13日）稍早則發文反嗆：「先往別人身上貼標籤，不是合理的政策討論，就像一開始就把大陸的旅客市場當成政治議題，更是是綠營慣性。把中國大陸市場當成毒癮的說法難以令人信服。」