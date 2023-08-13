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指開放中客讓觀光產業轉型開倒車 吳欣岱臉書槓上李彥秀

國民黨議員李彥秀與台灣基進台北市黨部主委吳欣岱在臉書上針對觀光議題激辯。（桃園機場公司提供）

國民黨議員李彥秀與台灣基進台北市黨部主委吳欣岱在臉書上針對觀光議題激辯。（桃園機場公司提供）

2023/08/13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國10日宣布即起恢復團客赴日、韓、美等78個國家或地區旅遊，但其中未包含台灣，引起國內針對中國團客來台議題討論。國民黨議員李彥秀昨（12日）發文指出，除了必要紓困之外，更要有整體觀光發展及產業政策，執政黨要斷絕中國市場，就要想辦法找尋替代觀光客來源。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則回應：「開放中客就是最政治的選項，很遺憾國民黨議員看不懂。」

李彥秀昨表示，吳欣岱針對12日她所發的「觀光政策」貼文回應，但很遺憾吳並沒有看到她文章內對於整體觀光政策的「苦口婆心」，政府應該協助建立良好產業環境與市場，而不是只有補助與紓困。李彥秀強調，執政黨要斷絕中國市場，就要想辦法幫助尋找替代的觀光客來源，這是觀光業者的共同心聲。

吳欣岱昨晚也發文回應，強調：「開放中客就是最政治的選項，很遺憾國民黨議員看不懂。」吳欣岱提到，李彥秀說她沒看到文章中的「苦口婆心」，其實如果真的為台灣觀光產業好，就不會同時要減少補助依賴讓觀光產業轉型，同時又要開放中客。

吳欣岱解釋，發展能與自由行配合的多元化、在地化精緻旅遊才是國際趨勢，這與開放中客團來台與觀光產業轉型本質上就有衝突。吳舉例：「這根本像是你要一個人脫離毒癮，卻譴責勒戒所不給他毒品是一樣的道理。」吳強調，何況開放中客就是最政治的選項，中國政府把中客當成影響他國內政的籌碼，早已是國際公認事實，「中國黨看不見就是看不見」。

吳欣岱指出，她完全同意完全同意產業轉型不能只靠補助。但李彥秀提出來幫助轉型的選項是什麼？是開放中客？讓產業不只不會朝精緻旅遊轉型、還開倒車變一條龍產業鍊這種自相矛盾的主張，這才是深陷政治泥沼，而且是深陷大中國意識泥沼。

李彥秀今日（13日）稍早則發文反嗆：「先往別人身上貼標籤，不是合理的政策討論，就像一開始就把大陸的旅客市場當成政治議題，更是是綠營慣性。把中國大陸市場當成毒癮的說法難以令人信服。」

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