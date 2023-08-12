關渡平原開發停滯20年 產發局長陳俊安：先作為北市儲備地

台北市關渡平原占地約800公頃，現況多種植水稻。（台北市產業發展局提供）

2023/08/12 21:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市關渡平原占地約800公頃，當地希望開發，但因涉及中央的國土計畫，以及徵收公共設施保留地，導致廿年來皆無進展，台北市產發局長陳俊安認為目前在士林、北投區有士北科技園區、社子島開發計畫，完成前啟動其他的計畫過早，也認為關渡平原可作為儲備地，未來再好好思考究竟要永續發展還是開發。

關渡平原農業區被稱作是台北市最後一塊淨土、處女地，占地約800公頃，歷任市長皆提出開發想法，雖然當地引領期盼關渡平原開發，但因私地主約兩萬人、產權零碎，加上地目為「農業區」，現況多種植水稻。

請繼續往下閱讀...

台北市都發局表示，今年8月10日召開北市國土計畫審議會第2次會議，由於討論意見眾多，後續將再次召開審議會討論，待審議通過後，將續提報內政部審議，以利在2025年中央指定日期前公告實施，但無論關渡平原國土功能分區劃設結果為何，都市計畫的分區皆為農業區，後續土地使用管制仍需依都市計畫相關規定辦理。

台北市產發局長陳俊安表示，關渡平原是台北市少有保有農業樣態的土地，仍劃設在國保地及農發地，希望在國土計畫下有永續發展、氣候調節等；若站在都市發展的角度，士北科技園區逐漸成形，還有社子島開發計畫，相信有大風貌轉變，在兩計畫前，貿然啟動其他計畫有點過早。

陳俊安認為，以關渡平原現況來說，作為台北市最後一塊未開發的腹地，未來肩負調整產業及調節氣候的功能，認為現階段不適合做太大規模的開發，應先當作一處儲備地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法