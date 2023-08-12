親藍名嘴中官媒扯「賴踩美國紅線」 劉世芳：假訊息分化台灣人

副總統賴清德擔任總統特使，率特使團啟程出訪巴拉圭，出席該國新任總統貝尼亞就職典禮，期間將過境美國紐約及舊金山。（記者朱沛雄攝）

2023/08/12 21:43

〔記者陳政宇／台北報導〕副總統賴清德今（12）日率團出訪友邦巴拉圭，親藍名嘴、世新大學教授游梓翔10日在中國官媒批評，賴清德本次出訪踩美方紅線，總統蔡英文還派2位「監軍」隨行。對此，民進黨立委劉世芳痛批，中共藉由散播假訊息，毫不避諱地介選、分化台灣人民，在台協力者也非常不可取。

解放軍東部戰區的年度演訓將啟動，國安人士指出，中共可能趁機將兩者結合進行大張旗鼓軍事恫嚇。至於昨日中國海事局公告，今起自14日將於東海進行軍事演習，這與台灣雖有距離，也屬例行性軍演，但共軍刻意將時機與賴的出訪連結，趁機將台灣大選拉回北京原設定「戰爭與和平」的認知宣傳主軸。

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另，游梓翔10日則受邀上中共中央宣傳部的官媒海峽衛視旗下的網路節目「寶島報到」，分享6分鐘的評論，批評賴清德本次出訪踩到美方紅線，前面被當掉，所以這次要去補考；在蔡英文跟美國眼裡，賴清德是不安全的麻煩製造者，故蔡英文派遣2位「監軍」，分別為總統府秘書長林佳龍與副秘書長黃重諺。

對此，劉世芳今日受訪表示，賴清德身兼副總統與總統參選人身分，中共採取文攻武嚇的方式，甚至威脅利誘僑民或他國媒體抗議，並藉散播假訊息介入台灣大選，找親藍名嘴與中國官媒連線，企圖分化台灣選民，同時拉抬親中參選人的聲量，非常不可取。

劉世芳說，自2018年縣市長選舉，以及前高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統時期，中共在網路社群的認知作戰變本加厲，台灣人當時對此較無防備；而境外敵對國家的假訊息攻勢，是言論自由的民主國家都會碰到的課題，隨著科技快速發展，法制面仍有漏洞，呼籲民眾在判讀訊息上多方查證。

劉世芳表示，面對中國這個民主政治的最大詐騙集團，台灣社會目前已有警覺，政府也展開反制；例如針對賴清德出訪一事，我國安單位和美方保持非常密切的聯繫，當有這方面的假訊息出現，馬上就提出澄清，AIT主席羅森柏格也清楚表態將歡迎賴清德，顯示美方一致的接待規格。

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