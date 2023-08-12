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賴清德出訪巴拉圭 蔡英文交付兩大核心目標

總統蔡英文在臉書發文說，期盼賴副總統此次的訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標。（擷取自蔡英文臉書）

總統蔡英文在臉書發文說，期盼賴副總統此次的訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標。（擷取自蔡英文臉書）

2023/08/12 19:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德擔任特使，啟程參加巴拉圭總統就職典禮，總統蔡英文在臉書發文說，期盼賴副總統此次的訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩大核心目標，讓兩國在既有良好基礎上，持續加深夥伴關係，一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出更多貢獻。

賴清德啟程後，蔡英文在臉書發文說，巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，將在8月15日舉行。賴清德副總統將擔任特使，代表她和全體台灣人民，在今天傍晚前往巴拉圭獻上祝賀，並在途中過境美國。

蔡總統說，台灣和巴拉圭有66年深厚的邦誼，彼此交流也非常密切，今年以來，現任的阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統和即將就任的總統當選人貝尼亞，分別在2月和7月到來訪問，他們兩位也都深受台灣人民的歡迎。

蔡英文強調，巴拉圭也長期在國際場域為台灣仗義執言，堅定支持台灣的國際參與。在科技、經貿、醫療等領域，台灣和巴拉圭也都有緊密的合作。她衷心期盼，賴副總統此次的訪問，能夠達成深化台巴邦誼、拓展雙方合作 兩大核心目標。

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