率團出訪巴拉圭 賴清德：讓國際了解台灣是堅持民主自由人權的國家

副總統賴清德擔任總統特使，率特使團啟程出訪巴拉圭，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，登機前在機場發表談話。（記者朱沛雄攝）

2023/08/12 19:23

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕副總統賴清德擔任總統特使，今天（12日）下午率特使團啟程出訪巴拉圭，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。賴清德登機前表示，將藉由此行與世界各國領袖交流，並和理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時讓國際知道台灣積極參與國際事務，維護印太和平所做的努力。

總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，期間，賴清德與特使團將過境美國紐約與舊金山，預計18日返台。

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賴清德登機前發表簡短行前談話說，他今天以特使身分前往與台灣有66年邦誼的巴拉圭共和國，參加新任貝尼亞總統及亞力安納副總統就職典禮，傳達台灣人民衷心的祝福。

賴清德說，這是他接任副總統後第3次正式出訪，也是疫情過後第一次出訪，他深感榮幸，也深覺責任重大，蔡總統特別期許代表團能夠完成深化台、巴兩國邦誼，以及拓展台、巴兩國合作，促進兩國繁榮發展兩大目標。

賴清德說，此行除了參加貝尼亞總統就職典禮，也會特別表達台灣對台、巴兩國邦誼的重視，也將參加包括宗教祈福典禮、貝尼亞總統賢伉儷歡迎午宴，以及亞松森建城486週年活動，並與現任總統阿布鐸、新任貝尼亞總統會晤，增進兩國邦誼。

賴清德指出，台、巴兩國數十年來有許多合作計畫，成果豐碩也獲得各界肯定，他也會率代表團和新任政府做交換意見，特別是貝尼亞總統希望透過教育、醫療和就業打擊貧窮，台灣在這部分有許多經驗，也樂於分享、未來一起合作。

賴清德表示，他將透過這次出訪，和世界各國領袖展開自信的交流，也會跟理念相同的國家、代表團會晤，讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，並且讓國際知道台灣維護印太和平所做的種種努力。

賴清德也提到，他也會代表總統宣慰僑胞、感謝台商，雖然人在異鄉但心在台灣，同時也會鼓勵外館同仁，為台灣外交所做的努力；他將啟程前往巴拉圭，也將過境美國紐約，把台灣人民對巴拉圭的祝福送給新任貝尼亞總統及全國人民。

副總統賴清德擔任總統特使，率特使團啟程出訪巴拉圭，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（記者朱沛雄攝）

賴清德說，將藉由此行讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時讓國際知道台灣積極參與國際事務，維護印太和平所做的努力。（記者朱沛雄攝）

副總統賴清德擔任總統特使，率特使團啟程，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（記者朱沛雄攝）

賴清德率特使團啟程出訪巴拉圭。 （記者朱沛雄攝）

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