蔣市府將編列44億教育基金預算 藍綠議員同批柯文哲不重教育

前台北市長柯文哲任內將台北市地方教育發展基金從原有近140億元賸餘，8年不斷吃老本，到台北市長蔣萬安上任時僅剩約12億元，藍綠議員則批評柯文哲不重視教育，犧牲孩子教育權利。（資料照）

2023/08/12 18:41

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內將台北市地方教育發展基金從原有近140億元賸餘，8年不斷吃老本，到台北市長蔣萬安上任時僅剩約12億元，目前則剩7億，台北市政府決定明年將多編列44億預算，藍綠議員則批評柯文哲不重視教育，犧牲孩子教育權利，並認為可多編教育基金預算，讓學校有臨時急用需求時可應用。

民進黨北市議員許淑華批評，柯文哲犧牲孩子教育權利，讓教育經費捉襟見肘，如今教育基金見底，她認為可多編，因北市有不少老舊校舍需整建，雖有工務預算，但如廁所、操場等校舍內的零星修繕或是設備更新，使用教育基金處理可較即時，多編能讓教育局有較多的資金，運用在各校的急用需求，相信議員都會支持。

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國民黨北市議員王欣儀批評，過去在柯市長任內，局處就會說市長覺得少子化就減少教育的預算，但她認為再省都不能苦孩子，應要想辦法提升教學品質和教學環境，並增加孩子的競爭力，怎麼可以把教育經費省下來，也呼籲蔣市長要更重視教育，別像柯主張少子化就苛扣教育經費。

台北市民眾黨議會黨團副主任吳怡萱回應，柯市長於8年任內撥補教育發展基金預算4271億，比前市長郝龍斌的4127億還多投資144億，對教育發展基金的運用，任何一筆支出都秉持財政紀律，過去地方教育基金的用途皆在促進北市教育健全發展，並沒有拿去「還債」。

吳怡萱強調，柯市府重視教育政策，過去台北市教育局在國內外的評比中獲獎無數，是各局處中獲獎最多的單位，部分議員為了選舉胡亂抹黑，請本於良心問政，昧於事實衝聲量，對不起的是廣大的台北市民。

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