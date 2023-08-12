談卡努颱風救災內幕 林右昌：南投縣府反應慢、一問三不知

內政部長林右昌談卡努颱風救災內幕，直指南投縣府反應慢、一問三不知。南投縣仁愛鄉災區示意圖。（資料照）

2023/08/12 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕內政部長林右昌今天（12日）表示，日前卡努颱風來襲造成南投縣仁愛鄉出現土石流災情，當時由於正在救災並不是檢討改進的好時機，如今到了一個段落後，可以來好好談談實際狀況，畢竟南投縣長許淑華為了轉移此次防救災不力，竟惡意攻擊行政院長陳建仁與中央政府，但內幕卻是南投縣府反應慢、一問三不知。

林右昌臉書指出，氣象局針對卡努颱風的預報顯示，在中、南部山區的降雨將會比北部更大。因此，中央災害應變中心從海上警報發佈開始，就一直提醒各地方政府要注意山區土石流災害，特別是中南部縣市山區務必要提高警覺。

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林右昌說，中央應變中心在8月3日下午及晚上，針對南投縣分別發布了34條土石流黃色警戒的溪流，還特別提醒入夜後很可能會提升為紅色警戒，因此也建議南投縣政府和鄉公所務必要提早進行預防性疏散撤離。

到了8月4日上午，農業部針對南投縣發佈16條土石流紅色警戒溪流，8月5日進一步發佈17條紅色警戒，但南投縣府沒有立即下令，也沒有協助鄉公所執行緊急應變撤離。

林右昌說，之所以會出現這樣的狀況，主因在於南投縣府災害應變中心3日僅僅是三級開設，到4日才二級開設，一直到了5日才提升為一級開設，這樣的反應實在太慢。

林右昌表示，以受災最重的南投縣仁愛鄉來說，在土石流紅色警戒地區的保全戶共有464名，但僅僅撤離了94人。其中受災最嚴重的3個村，分別為親愛村保全戶84人只撤了8人、南豐村保全戶340人只撤了13人、精英村保全戶34人只撤了5人。

另外，林右昌指出，災害應變時，若有慢性病的患者或是孕婦都會列為優先預防性後撤的對象，行政院長陳建仁5日跟縣市長視訊時，許淑華就提到有8位洗腎患者需要救援，但中央指揮中心跟南投要名單、地址以及聯絡方式時，卻一直得不到正確完整的資訊。

林右昌透露，在這樣的狀況下，他直接在中央應變中心找來衛福部、消防署以及國軍召開小組會議，直接指揮並要求在最短時間內找到人、確認健康狀況，終於在5日晚間把人全部找到，並於6日天候狀況許可下迅速派遣直升機把人接出來。

同時，林右昌指出，南投縣府在災害發生後沒有第一時間進駐鄉公所應變中心，因此無法直接掌握災情協助調度指揮，中央詢問災情細節不是回報速度緩慢，不然就是一問三不知。

更有甚者，林右昌6日、7日連續兩天進入到仁愛鄉，深入到受災最重的盧山地區，但除了南投縣消防局人員外，很驚訝居然沒有看到任何南投縣政府的人員。

林右昌表示，他兩度進到盧山地區時，民眾和他說縣長都沒有來，沒想到是內政部長連續來兩天，他在當地看到盧山溫泉地區受災嚴重，而且還有民眾與遊客受困在河岸對面，讓他認為南投縣府應該在當地成立前進指揮所才對。

林右昌感嘆，6日下午他從盧山回到霧社，在仁愛鄉公所應變中心開會，剛好碰到十軍團指揮官也在現場，當時軍方同仁有些氣餒，後來才知道指揮現場資訊掌握不確實，讓國軍弟兄疲於奔命做了許多白工。

另外，仁愛鄉公所同仁在會議上哭訴人力不足，林右昌好奇詢問中央都派了這麼多人進駐救災，「為何南投縣府沒有派人員進駐協助？」沒想到這句話現場人士面面相覷，沒有人敢說什麼，完全是欲言又止且萬般無奈，像是深怕說出來會得罪什麼人。

林右昌說，這些救災內幕他直到現在才說出，並不是要指責誰，而是不希望同樣的情形未來在南投繼續發生。

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