雙子星險變中國國企 簡舒培酸柯文哲「幫中國以商逼政侵台？」

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

2023/08/12 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕「南海控股」曾是台北雙子星開發案最優申請人，投審會當時以國安疑慮駁回，引起時任台北市長、民眾黨總統參選人柯文哲怒批「國家願景、主權意識，在我看來都是屁話」；日前港媒披露南海控股近日遭中國國企中信集團沒收；對此，台北市議員簡舒培表示，如果對柯文哲而言捍衛國家願景、主權意識都是屁話，人民如何能相信柯會堅守中華民國台灣的主權？

簡舒培在臉書PO文表示，柯文哲在台北市長任內，辦理「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，2018年選出的最優申請人就是于品海的「南海控股」，因為南海控股一直有中資的質疑，審查過程中，柯文哲更砲轟投審會說出「國家願景、主權意識都是屁話」。投審會最後不畏壓力，判定南海控股跟中國市場淵源及關連極深，易受中國政策影響，認定對國家安全有不利影響「予以駁回」。

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簡舒培指出，如果不是投審會嚴格把關，雙子星恐怕就淪為中資把持，當不成柯三桂的柯文哲，現在成為了笑柄被質疑識人不清，柯不改作風「見笑轉生氣」，質疑投審會花了5個月來判定南海控股是不是中資公司太沒效率。

簡舒培續指，但柯文哲沒說的是，投審會耗時5個月審查，是因為投資人送件龜速！2019年1月25日投資人申請投資設立，卻直到3月4日才備齊資料、5月13日補正完成，投審會6月26日召開審查會議後決定駁回。

簡舒培質疑，柯文哲怪東怪西怪政府，怎麼就是不怪中資背景的投資人？投審會依照程序嚴格審查，怎麼就沒有效率？中央政府頂著輿論壓力擋下中資入侵，怎麼就成了「卡西區門戶計畫」？

簡舒培直言，如果對柯文哲而言捍衛國家願景、主權意識都是屁話，人民如何能相信柯會堅守中華民國台灣的主權？這樣的柯文哲，現在居然跑出來要選總統，還帶著旗下一票信眾主張重啟服貿，難道柯文哲的唯一任務就是竭力引進紅色資本、幫中國以商逼政侵略台灣？

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