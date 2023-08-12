防郭台銘佈局參選國民黨嚴密掌控動向 要求地方派系設下「斷點」

鴻海創辦人郭台銘今天參拜石牌福星宮並與里民座談，接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2023/08/12 12:11

〔記者施曉光／台北報導〕為防範前鴻海董事長郭台銘佈局獨立參選總統，國民黨除了在各縣市嚴密掌握郭陣營的動向，也要求親郭的地方派系設下「斷點」，更不要幫忙「點火」；據黨內人士指出，在地方派系都已表態，如果郭宣布獨立參選就不會再挺下去，已經讓郭台銘的參選之路壓縮到很窄，再加上民眾黨總統參選人柯文哲已經表態「郭柯配」絕無可能，一定參選總統到底，國民黨也不會接受「郭侯配」，郭陣營現在已經沒有什麼籌碼了。

這位人士表示，台中黑、紅派大老顏清標、廖了以昨天已經出面與國民黨總統參選人侯友宜同台，日前郭台銘在苗栗縣造勢的狀況，其實黨中央與侯競辦也早有掌握，喊出「下架國民黨」的前苗栗縣長徐耀昌，其實也早已私下溝通完畢，徐當天所以砲轟國民黨，只是因為對黨主席朱立倫太生氣，對侯友宜並沒有什麼意見。

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藍營輔選人士指出，郭台銘表態時間最晚9月17日，但如果拖得那麼晚，像彰化縣議長謝典林、苗栗縣議長李文斌、屏東縣議長周典論這些挺郭派人物，都會跑光，而且只要郭獨立參選，這些人一定跑掉。

據指出，這些地方派系早被善意提醒，「有時候火一點著，就熄不了，千萬不要以為自己可以熄火！」這些話大家都有聽進去，尤其當謝典林公開表態不支持獨立參選後，已經把郭台銘的參選道路壓縮到很窄，再加上柯文哲已經表態「郭柯配」絕無可能，國民黨也不會接受「郭侯配」，郭陣營現在已經沒有什麼籌碼了。

黨內人士指出，各地方派系的態度都跟謝典林一樣，只要郭台銘宣布獨立參選，大家就會「謝謝，再聯絡」，這種情況早在數週前就已形成，即便日前幫郭台銘組織號稱2萬人造勢的周典論也一樣，原因就是郭獨立參選不可能贏，「大家不會把派系賭在一個第4名的人身上」。

據了解，挺郭的藍營地方派系人物有兩股力量，一股希望郭能整合民眾黨，另一股則想整合國民黨，其中謝典林希望能整合柯文哲，其他幾個派系則是希望郭與國民黨整合，至於周典論方向比較不清楚。

對於郭陣營傳出未來還有8場造勢活動，黨內人士認為「言過其實」，這位人士說，三週前就已掌握會有屏東、苗栗兩場，至於其他縣市，目前都沒有聽說，所謂的8場造勢「不知到從哪裡生出來？」

至於下一場最可能辦在哪裡？這位人士指出，目前比較與郭台銘站在同一條線上的地方派系，不諱言有花蓮的傅崐萁、台東的吳俊立，但花、東要幫郭辦造勢的可能性都不大，因為傅崐萁要代表國民黨參選立委，且必須考慮朱立倫的立場，至於吳俊立因為胞妹吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，也不太可能。

據分析，雖然郭台銘在彰化縣有謝典林的支持，但其背後的謝家不可能出手幫忙，在雲林縣郭台銘雖有張榮味支持，但張家必須顧及雲林縣長張麗善的立場，「這不是開玩笑的」，所以不太可能，而台南市的李全教要參選立委，又獲得國民黨禮遇，因此也不太可能，而高雄市的吳光訓更不可能，其女兒吳怡玎目前為國民黨不分區立委。

至於新竹市，黨內人士認為，新竹市議長許修睿會有多少能量大家心知肚明，至於金門縣，因為太小場，要辦也沒有多大意義，尤其原先挺郭的立委陳玉珍，態度已有微妙變化，尤其民眾黨在金門縣提名立委，背後有無黨籍縣長陳福海，陳玉珍必須抱緊正藍基本盤，因此現已鮮少站出來挺郭。

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