郭台銘造勢人氣旺 邱毅：國民黨不能再掩耳盜鈴了

郭台銘（右五）。（資料照）

2023/08/12 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統後動作頻頻，近期先後在屏東與苗栗造勢，人數與氣勢興旺，對此前立委邱毅分析，國民黨總得要面對現實，不能再掩耳盜鈴、自欺欺人了。

邱毅在臉書PO文表示，目前在野三人一定要整合，要整合就得放下做老大的心態，不要相互攻擊，把整合氣氛給破壞了，要把炮口對準賴清德和民進黨，突顯自己是下架民進黨的第一選擇。論起民進黨執政的弱點，有太多題材可充分發揮，侯友宜在台中宣稱他是打弊案的高手，要大家把民進黨執政的弊案交給他。這個方向和態度都是對的，但重點是說了就得做，最忌諱光說不練，只是打空包彈。

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邱毅指出，國民黨到現在還堅持他是老大，其他兩人只能居副手，這不是整合的正確態度。柯文哲本來頭腦很清楚，最近大概受黨內的壓力，和媒體咄咄逼人的追問，幾度把話說的太滿，忘了他提過的「三人蹩氣論」，自己倒先沉不住氣了，郭台銘雖然得到地方派系力挺，成功借得東風，但既已彎弓拉弦，就不能再考驗民眾的耐性。箭在弦上，始終不發，將一鼓作氣、再而衰、三而竭。

邱毅直言，國民黨中央會對徐耀昌祭出黨紀處分，所以模糊戰術很難再持續下去，由模糊轉成清晰，明顯是未來的單行道。單行道上的原則就是「狹路相逢勇者勝」，玩的就是「膽小鬼遊戲」，最後，在野三人必須牢記，「參選是為非綠整合，而非搶做老大」，這才是主流民意大聯盟的真正精神。

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