藍營智庫：歌仔戲、客家戲科傳承拉警報

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2023/08/12 09:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日警告，台灣戲曲學院人才出現斷層危機，從近年招生錄取情形來看，歌仔戲與客家戲科的傳承已經拉警報了，若不設法挽救，再過幾年，恐將面臨招不到學生的窘境。

他建議，政府應建立獎助學金制度，使學生無後顧之憂，並主動發掘人才，鼓勵小學成立戲曲社團，讓有興趣與天份的孩子可以朝專業發展，同時積極向外拓展，包括兩岸戲曲交流，使人才有更多發展的機會與空間，如果這樣還解決不了問題，陸委會與教育應思考以專案方式，開放國中以下陸生來台就讀，以補足缺額。

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陳學聖指出，根據統計，台灣戲曲學院每年預訂各招收26名正取國一新生的歌仔戲科及客家戲科，但110學年度分別只錄取了8名及3名，之後連續2年維持低靡的個位數，111學年度分別只有8名及3名，112學年度7名及6名，至於每年預訂錄取30名正取小學五年級生的京劇科，110學年度只錄取了19名學生，111及112學年度分別錄取27及26名。

陳學聖進一步指出，受到招生嚴重不足的影響，國中部人數從107學年度上學期的323人，急速下滑到111學年度下學期的199人，首次跌破200大關。

他說，民進黨大力發展本土文化，給予歌仔戲與客家戲很多資源與鼓勵，為什麼發展卻出了問題，京劇獲得的政府資源較少，卻反而招得到較多學生？根據專業人士分析，近年來京劇科有民間的基金會提供獎助學金，歌仔戲與客家戲傳承得到的民間贊助比較少，最尷尬的是，台灣戲曲學院過去的優勢是免學費，有利於幫助弱勢、貧困家庭的孩童，但現在全國中小學的學費也都免了，而且偏遠地區的學童還得自付來回交通費，更加降低入學意願。

陳學聖表示，過去兩岸開放，雙邊交流熱絡多年，像楊麗花歌仔戲在中國東南沿海就有不下數10萬的粉絲，但蔡政府上台後，兩岸交流急速冷卻，在缺乏良性互動的情況下，台灣歌仔戲與客家戲的對外發展空間受到壓縮。

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