客家大老陳運棟辭世 享耆壽91歲

客家大老陳運棟（前）於2日辭世，享耆壽91歲。圖為陳運棟於2009年獲客家終身貢獻獎時，他感謝妻子黃春枝（後）的支持。（資料照）

2023/08/03 10:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾獲客家終身貢獻獎的苗栗縣客家大老陳運棟，昨（2）日辭世，享耆壽91歲；陳運棟曾投身杏壇30多年，作育英才無數，苗栗縣長鍾東錦也是他的學生之一。鍾東錦表示，陳運棟不僅是他的恩師，對客家文化發展保存貢獻良多，陳的辭世，讓人惋惜哀痛。

據悉，近期陳運棟的小兒子從美國回來，女兒昨天也有返家，一家人昨用過午餐後，陳運棟睡午覺小憩，兒女發現父親久未起床，測呼吸體溫，陳已於午睡中安詳辭世。陳運棟的遺體已移至頭份鎮立殯儀館。

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陳運棟出身書香世家，曾任國小教師、私立大成中學校長，投身杏壇30多年並擔任過國大代表，1978年出版的《客家人》一書，有系統地歸納了20世紀以來有關客家研究的重要成果，成為研究客家必備的經典著作，陳也被譽為客家研究先驅。

長期以來，陳運棟除忙於教學，投入客家文史鑽研及地方志書編纂，有關客家著作超過40本、發表文章多達160餘篇。儘管隨著年紀增長、頭髮花白、身體微恙，但陳運棟仍樂在其中，也於2009年獲客委會客家終身貢獻獎殊榮。

陳運棟於杏壇作育英才無數，包括行政院中部辦公室執行長徐定禎、鍾東錦、前縣長徐耀昌，都是他於大成高中服務時的學生。

鍾東錦表示，他昨晚已知悉陳運棟辭世的消息，陳運棟不僅是他的恩師、也是他的結婚證人。陳運棟長期以來，研究、編撰客家著作無數，對客家文化發展保存貢獻良多，陳的辭世，讓人惋惜哀痛，稍後將前往致弔。

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