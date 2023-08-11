柯稱中央龜速判定「南海控股」是中資 他翻昔日逐字稿打臉

南海控股遭中國國企沒收，讓時任台北市長的柯文哲，力挺南海控股槓上投審會的中資爭議再度被挖出。（資料照）

2023/08/11 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕南海控股公司2018年曾經是投標「台北市雙子星聯合開發案」的最優申請人，後投審會以國安疑慮駁回，引起時任台北市長柯文哲怒批。然而近期南海控股公司，遭到中國國企中信集團沒收，而柯文哲卻稱他當時是不滿中央花了5個月才說明南海是中資，政治工作者周軒因此翻出4年前柯文哲的發言逐字稿，酸他「絕對不是單純抱怨審查5個月太久」。

政治工作者周軒11日在臉書發文表示，「柯文哲今天說，他那個時候是在抱怨為什麼中央花了五個月才跟我講南海控股是中資。喔？是嗎？」

請繼續往下閱讀...

周軒接著指出，當年台北市政府有提供一段「柯文哲發言逐字稿」，「相信大家看完後，絕對不會只覺得柯文哲單純在抱怨審查五個月太久」。

以下為柯文哲當時發言逐字稿，「我跟大家講，其實很多人在問說台灣現階段到底要什麼東西，當然有人講說喔什麼國家願景啦，國家主權意識啦，在我看起來都是屁話，什麼意思你知道，如果啦齁，雙子星要不給我過的話，欸五天就告訴我，不要花五個月好不好，對我來講這五個月就是浪費，所以老實講，你說這就是，真的啊，你要不給我過，你五天就跟我講了，你要審查是不是中資，是不是什麼，你要花五個月才知道，我跟你講，恐龍尾巴被打到，你不要說過了五個月頭才發現說有問題，才轉過來看，對我來講太慢」。

在周軒的文章底下，不少網友也留言批評柯文哲，「覺得國家主權不重要選啥總統？

」、「是不是中資，你第一線台北就要自己去審查過濾了，只要是有疑慮就該擋，正因為他認為國家主權是屁，所以才無所謂」、「好喔，國家願景、國家主權意識都是屁話」。

也有網友說：「意思就是他讓他過了，結果過了五個月後，中央才用中資理由卡他，在他眼中，中央只是用中資故意卡他，所以國家主權意識都是屁，他根本就不認為是因為中資原因，現在被中國政府證實他確實是中資 當初中央的判斷是對的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法