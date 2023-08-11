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旅宿業盼中客來台 基進嘉義黨部：勿忘一條龍「看得到吃不到」的教訓

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤認為，開放中國遊客組團來台，恐怕仍是一條龍產業模式，台灣本土業者獲利空間被壓縮。（台灣基進嘉義黨部提供）

台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤認為，開放中國遊客組團來台，恐怕仍是一條龍產業模式，台灣本土業者獲利空間被壓縮。（台灣基進嘉義黨部提供）

2023/08/11 21:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中國分批宣布旅行社可經營中國民眾到美、日、韓等國旅遊，台灣則尚未開放，有旅遊業者對兩岸觀光開放進度不滿，盼能儘速讓中國遊客到台灣旅遊；嘉義縣阿里山是過往中客旅遊熱點，不過台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤認為，過去中國遊客到台灣旅遊的一條龍產業模式教訓仍在，且中國對台灣敵意加深，開放中客豈不是又再打開另外一個危機的大門。

翁渙瑤說，有阿里山觀光業者喊話希望政府可放低身段，盡快讓中客可以進來台灣，但回顧過去中客來台旅遊現象，幾乎都是一條龍統包模式，從遊覽車、飯店、餐廳到購物中心，幾乎都是為中客量身定做，台灣本土業者獲利空間被大幅壓縮。

翁渙瑤表示，中國對台灣的敵意日漸加深，之前發生澎湖海巡縱放中國偷渡犯上岸，足跡甚至接近澎湖防衛指揮部，台灣的防衛破網還來不及補，開放中客是再打開另外一個危機的大門。

翁渙瑤說，以往中客來台曾發生，為搶搭阿里山小火車大打出手、在阿里山闖入附近民宅、直接站在牆角小解的亂象，阿里山國家森林遊樂區也曾傳出，中客坡壞自然景觀事件，中客來台若不能控管好品質，只是造成反效果。

翁渙瑤說，可以理解業者焦慮與不安，在中客開放來台的巔峰時期，嘉義縣市新建許多旅館，希望能吸收中客市場的大餅，但在一條龍產業模式下，幾乎是看得到吃不到，若是中客自由行，可選擇的選項更多，但目前中國經濟衰退，中客購買力是否仍如往昔不得而知，加上中國對台灣的侵略意識日漸上升，中客來台對台灣恐怕是弊大於利。

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