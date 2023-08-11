北市公幼加裝監視器惹議 教育局：將訂完善調閱制度降低洩漏

針對台北市公幼加裝監視器，全教總發聲明批評是黑化幼托來塑造台北市長蔣萬安的好爸爸形象。圖為全教總日前舉行雙語相關記者會。（記者林曉雲攝）

2023/08/11 19:10

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北市公幼加裝監視器 全教總批黑化幼托來塑造蔣萬安好爸爸形象

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市教育局擬在台北市公幼全面加裝工作紀錄器（監視器），全國教師工會總聯合會今（11日）不滿怒批此舉重創幼教人員工作尊嚴，北市教育局則強調，在中央法規未強制教保服務機構裝設監錄設備前，並不會強行要求公立幼兒園全面裝設，會對幼兒園進行問卷調查、達成共識才裝設，並訂定完善調閱制度，降低隱私洩漏疑慮。

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台北市教育局今天表示，為能即時因應教保服務過程中，疑似違法對待爭議釐清及避免校園安全死角，教育局所轄147所公立幼兒園，已有50所於室內安裝工作紀錄器，持續鼓勵並全面補助教保服務機構裝設，期能於最快速的時間內，透過工作紀錄器還原真相，保障教保人員權益。

教育局指出，為鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，符合裝設規格，影像畫素清晰、具備錄音功能，且留存時間可達1個月以上，將「全額補助」裝設經費，目前教育局優先鼓勵公立幼兒園全面裝設工作紀錄器，預計所需經費約3000萬元，已納入113至116年4年編列2億的公幼設施設備改善相關預算規劃。

教育局強調，中央法規未強制教保服務機構裝設監錄設施設備前，並不會強行要求公立幼兒園全面裝設，未來將持續透過「尊重教保人員與親師意願」、「教室內工作紀錄器以不公開為原則」、「影像上傳雲端集中管理確保隱密性」、「訂定完善調閱制度」等面向，消弭家長及教職員工對於隱私權的疑慮。

另外，針對全教總質疑台北市教育局將師生比退回1比15，台北市教育局表示，「3年內降低師生比至1比12」政策方向從未變更，秉持「公共化教保服務供需比例維持7成」、「不因調降師生比影響學生就學權益」及「減輕教師工作負擔」3大原則，透過逐年降比、搭配增班或增師等策略，達114學年度師生比為1比12的目標，112學年度已有141所公幼師生比低於1比14。

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