南市信賴台灣姊妹會籌備 力拚總統勝選、立委全壘打、衝高政黨票

台南市信賴台灣姊妹會今天在台南市黨部召開第1次籌備會議。（民進黨台南市黨部提供）

2023/08/11 17:05

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨備戰總統大選，台南市信賴台灣姊妹會今天在台南市黨部召開第1次籌備會議，台南立委、市議員等民代，及在地婦女社團領袖共同出席，會中訂定「總統勝選、台南立委6席全上、政黨票衝最高」3大目標。

台南市信賴台灣姊妹會今天下午召開第1次籌備會議，由賴清德信賴台灣婦女總會召集人劉世芳主持，中央黨部性平部主任李晏榕專程南下參加，台南市黨公職與在地重要婦女社團領袖等超過百人出席參與，展現堅定團結、守護賴清德本命區。

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黨部主委潘新傳表示，感謝今天看到這麼多地方姊妹領袖蒞臨市黨部參加會議，雖然地方很小，但是相挺賴清德主席贏得總統勝選有最大的信心，未來台南市競選總部成立之後，市黨部絕對會全力以赴，讓台南市繼續拚得票率全國第1名。

劉世芳表示，台南是賴清德本命區得票率，要向70％目標邁進。她說，賴清德出席全國信賴台灣姊妹會時承諾，一定會盡最大力量，讓台灣每位女性都能有尊嚴地追求自己想要的生活；而針對性騷議題，賴清德也採取高標準的零容忍立場，嚴謹處理性平事件，除進行黨內革新，立法院也三讀完成性平三法的修法，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度。

與會人員今天也公推前台南市議會議長賴美惠，擔任總會長，蝴蝶蘭婦女聯盟協會理事長王小珍、水噹噹關懷協會林淑貞，則擔任共同召集人，並決定於11月舉辦台南姊妹會成立大會。

王小珍表示，各領域都有優秀女力，透過成立姊妹會，大家一起集結婦女朋友，讓婦女及青年的選票極大化，成為賴清德最強的後盾，也盼大家全力幫賴清德總統、6區立委候選人、民進黨政黨票拉票，做伙努力達成3大目標，共同守護台灣。

台南市信賴台灣姊妹會今天在台南市黨部召開第1次籌備會議。（民進黨台南市黨部提供）

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