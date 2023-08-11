中國沒開放團客來台灣 張博洋：真的拜託別來

中國沒開放團客來台灣，張博洋認為是好事。（翻攝張博洋臉書）

2023/08/11 15:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國開放團客出國沒包括台灣，引發討論！台灣基進高市議員張博洋則指出「真的拜託別來」，不要再讓短視近利的業者，去毀掉認真推動觀光品質的業者們、不易的心血。

張博洋分析，因為語言相近，中國觀光客確實對台灣業者來說是「最沒負擔、接洽成本最低的」，但問題是，中國觀光客對中共來說不是「開放與否」，而是政治操作「武器化與否」的問題。

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不管是北京常突然說禁就禁，說減量就減量，或是把共諜、共官用觀光名義送來搞統戰，還是中企轉投資來台搞一條龍，造成「台灣繁榮光景，獲利繳中共庫裡」，這些負面觀光資產，早已超越讓台灣業者趨之若鶩的「成本最低」。

更別說一堆短視近利的人開始迎合中客胃口，開設一堆只有中客會買的珊瑚、瑪瑙等奢侈品店；更因為反正只把中客當一次性客戶，能剝就剝，認為服務品質毫無提升必要，導致出現一堆連中客來都玩的很不盡興的旅遊服務。

張博洋認為，每一個花錢到台灣來的人，應該享受更好的觀光品質，觀光品質應該是台灣的驕傲；一旦中客源源不絕，這團剝完了再剝下一團、然後呢？然後中客突然不來的時候，該倒的倒，該收的收，只會做中客的就開始罵政府。

因為靠中客，品質沒提升，連細水長流的日韓東南亞觀光客也對台灣觀光沒信心，這就是馬英九執政8年、留給台灣的觀光爛攤子。

最可惡的，就是馬英九利用政策引導，讓業者們對中客團一片前景看好，政府帶頭飲鴆止渴，把雞蛋都放中國籃子，最後中共因政權輪替封鎖客源時，再來用「選國民黨才可以帶來經濟發展」情緒勒索選民。

張博洋說明，為什麼他說中共近日開放78國中客輸出但沒有台灣是好事？因為台灣需要的，是夢醒，是別再靠著中客嗎啡睡回籠覺、繼續做不切實際的中客大夢；真的拜託別來，不要再讓短視近利的業者去毀掉認真推動觀光品質的業者們不易的心血。

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