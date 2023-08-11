2030再生能源占40％被質疑 柯文哲：相當困難但先設定目標

民眾黨總統參選人柯文哲今出席柯競辦舉行《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會。（記者田裕華攝）

2023/08/11 15:21

〔記者黃皓宸／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲近日拋出2030年再生能源比例要達到40％，高於其他2黨提議，遭民進黨立法委員林俊憲質疑可行性，強調光是民進黨提出綠電目標要超過20％，就遭質疑難達標，柯要如何多提出20％？柯文哲今回應，他知道相當困難，但要先設定目標，再努力達到。並說民進黨不要把他們做不到的事情，就說別人也做不到，強調「很多都柯文哲做得到，是他們做不到」。

柯文哲今出席柯競辦舉行《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會，柯於會後受訪，近日有總統候選人紛紛提出能源政策。

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柯文哲表示，台灣的能源配比是個大問題，目前2050年淨零碳排已經是世界潮流，目前RE100要求國際大廠再生能源要達到100%，台灣不是只有缺電，還有更麻煩的是「缺綠電」，強調國內大廠把台灣可以用的綠電買光還不夠，還買到國外去，所以發展綠電，特別在碳關稅上線後，是台灣一定要去面對的問題。

柯文哲指出，再生能源要達到40％是相當困難，這點他也知道，但恐怕是未來台灣必須發展的戰略方向，故先設定目標，再努力達到；另柯也不忘酸民進黨，強調不要把民進黨做不到的事，就說別人也做不到，到現在為止，很多柯文哲都做得到，是他們做不到。

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