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我業者盼先開放台灣旅客赴中 王國材盼對等開放

交通部長王國材（左三）今天（11日）出席台北2032第39屆亞洲國際郵展活動，並於會前受訪。（記者陳心瑜攝）

交通部長王國材（左三）今天（11日）出席台北2032第39屆亞洲國際郵展活動，並於會前受訪。（記者陳心瑜攝）

2023/08/11 12:01

〔記者陳心瑜／台北報導〕中國文旅部昨宣布恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務，包括日、南韓、美、英等78國，但不包括台灣。旅行業者盼政府先釋善意、先開放台灣旅客赴中旅遊，否則不排除將上街抗議。交通部長王國材回應，不希望台灣民眾跑去，中客都沒有過來，這樣就會有落差。

王國材今天（11日）出席台北2032第39屆亞洲國際郵展開幕活動，並於會前受訪。

外界質疑今年600萬國際觀光客、其中包括百萬中客恐難達標，對此，王國材指出，希望透過小兩會傳遞訊息，但對岸已讀不回。

有業者盼政府先釋出善意，先開放台灣旅客赴中旅遊，否則不排除將上街抗議。王國材指出，旅行業者有作至中國出境（outbound）、以前也有接待中國來的旅行社入境（inbound）旅行社業者，確實面臨經營上的問題或者訴求，但是入境旅行業、國內旅宿業他們也希望對等開放，不希望台灣民眾跑去，中客都沒有過來，這樣就會有落差。

王國材回應，希望兩岸團客對等開放，中國大陸現在是希望我們團客去、但是禁止團客來，這段時間小兩會（兩岸觀光小兩會，我方「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」、中方「海峽兩岸旅遊交流協會」），傳遞很多訊息，希望兩岸來談，但是都是「已讀不回」，但如果單向開放我們團客到中國大陸去玩、但中客沒有進來，對於我們的旅宿業和inbound業者（接待外國人觀光客入境）不公平，希望透過觀光局、希望小兩會來開，但是還沒有得到正式回應，會持續溝通，假如他們同意團客進來，我們會同步開放團客互訪。

媒體也問及，如果國際觀光客今年要達600萬人次的目標，沒有中國團客加持恐難達標，王國材指出，今年因為國際觀光客來得很踴躍，縱然原定100萬人次中客沒來，還是可以達到全年600萬國際觀光客的目標，但是也希望他們來台灣看一看風景，還有我們的民主、生活。

交通部長王國材今天（11日）出席台北2032第39屆亞洲國際郵展活動，並於會前受訪。（記者方賓照攝）

交通部長王國材今天（11日）出席台北2032第39屆亞洲國際郵展活動，並於會前受訪。（記者方賓照攝）

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