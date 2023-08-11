國民黨稱審計部打臉鄭文燦 桃園前瞻變錢坑

國民黨今日上午召開「審計部也打臉鄭文燦！？桃園前瞻變錢坑？」記者會。（記者施曉光攝）

2023/08/11 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「審計部也打臉鄭文燦！？桃園前瞻變錢坑？」記者會，該黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤指控，桃園市在行政院副院長鄭文燦過去擔任市長任內，砸了6億元的前瞻改善水環境計劃預算，結果水環境卻是越改，污染指數越高，而第2期工程花費1.8億元的桃園市竹圍漁港新設遊艇碼頭工程，前瞻經費佔了4成，完工後沒多久馬上就被海浪沖垮，整組報廢。

凌濤指出，前瞻建設計劃需要地方自籌款，造成地方政府的財政壓力，鄭文燦在過去任內就爭取了一大堆的前瞻預算，其中砸了6億元的改善水環境計劃預算，結果卻是越改，污染指數越高。

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他進一步指出，根據審計部報告，在108年至111年間，桃園市水環境建設從前瞻建設預算中共獲得37.7億元補助款，其中6億元水環境改善計劃，原本期待要讓污染指數降低，但桃園市境內的26個監測站中，包括老街溪大坑缺橋等15個站點，超過半數區域的污染指數卻升高，這就是鄭文燦花錢的態度！

此外，凌濤還指出，桃園市的竹圍漁港新設遊艇碼頭工程，其中第2期工程總經費1億8928萬，漁業署補助7558萬元，由於匆促行事，在完工後沒多久，就馬上被海浪沖垮，整組報廢，原因就在於鄭市府沒有好好看廠商所提供的數據，其中數據竟然是引用台北港的數據，缺乏當地環境觀測數據，造成桃園人的錢被浪費，而且審計部在111年審計報告中指出，該漁港收入不足以支應維護費用，管理情形有欠周妥，而且不只遊艇碼頭出問題，港內部分港區土地還遭占用，未收取租金。

國民黨桃園市第2選區立委參選人涂權吉則表示，桃園市民原本對當地發展遊蜓碼頭非常期待，當初鄭文燦向中央申請竹圍漁港臨水環境改善工程計劃書當中也指出，預期可以提升漁港休閒觀光產值每年達100萬人次觀光客，經濟效益每年有10億元，而且遊艇停泊費用每年有1000萬元，但該碼頭在啟用不久後，許多船家因為豆腐渣工程蒙受損失，在不斷惡性循環下，政府也不想要根本解決問題，導致竹圍漁港名聲敗壞，商機完全落空。

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