只批媒體假訊息不批退將「學長」？ 立委籲軍方要有大是大非

民進黨立委莊瑞雄指出，憲兵擴編對於衛戍首都安全有其必要性，退將們沒有必要掀起恐慌性言論、為批評而批評，軍方也沒有必要因為是退將就不敢反駁。圖為憲兵裝步239營。（資料照）

2023/08/10 22:11

〔記者吳書緯／台北報導〕軍方未否認憲兵將從5千人擴編至1萬餘人，退將帥化民、栗正傑在政論節目批評是「督戰隊」、「要戒嚴」；憲兵指揮部今僅批評引述報導的媒體，勿以錯假訊息報導，混淆國人視聽，並未批評退將言論；對此，民進黨立委羅致政指出，退將說法時空錯亂、胡言亂語，此事涉及大是大非，軍方應該第一時間就要立即回應，而非只回應媒體報導。

民進黨立委莊瑞雄今晚受訪指出，憲兵擴編對於衛戍首都安全有其必要性，退將們沒有必要掀起恐慌性言論、為批評而批評，應是對政策做評論，而不是動不動就把「戒嚴」提出來，帶有主觀偏見，而軍方也沒有必要因為是退將就不敢反駁，針對類似的偏頗言論影響國軍形象，就要義正辭嚴地反駁。

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立法院國防委員會成員、民進黨立委羅致政受訪表示，退將的說法「時空錯亂、胡言亂語」，台灣怎麼可能還會回到戒嚴時代，針對憲兵擴編應就事論事，基於國防戰略、國安需求以及共軍可能對台的戰術做法之反制因應，進行相關討論，不要貼標籤或是污名化相關的擴編規劃。

羅致政並表示，軍方可能因為過去與退役將領的情誼，而沒有在第一時間反駁兩位退將的說法，但此事涉及大是大非，軍方應該第一時間就要立即回應，而不是針對媒體的引述報導進行回應。

曾擔任立委的退役中將帥化民8日在政論節目指出，憲兵擴編1萬餘人、保警也擴編，讓他「不寒而慄」，現役正規部隊因為少子化缺員，用來維持戰場紀律的憲兵擴編，是到戰時拿來做督戰隊來對付訓練不足的後備軍人，讓後備軍人上陣當砲灰，屆時前方要面對解放軍，後方則是督戰隊，「居心惡毒啊」。

退役少將栗正傑9日在另外一檔政論節目指出，「帥將軍講的一點都沒錯」，憲兵擴編不是為了對抗中共，這是為了戒嚴；過去他服役期間，憲兵不是練習殺敵，而是練習鎮暴操對付抗議的百姓，而台北市20座聯外橋樑、24個捷運轉運站，憲兵擴編至1萬1千人根本不夠防守，所以憲兵擴編是為了對自己人。

針對媒體引述2位退役將領言論報導「退將預言憲兵擴編係搞戒嚴」，憲兵指揮部今只吃，憲兵平時負責特種勤務、協力警察維護社會治安及反恐制變；戰時負責衛戍區守備及支援三軍作戰。依當前敵情威脅，為強化中樞防衛、軍事要塞及重要關鍵基礎設施防護，結合兵役制度轉換，適度調整現行兵力結構，以強化衛戍作戰能量，建置可恃戰力。

憲兵指揮部指出，針對部分媒體報導，未經查證即以聳動標題渲染，污衊國軍官兵氣節、分化國家團結，憲兵指揮部深表遺憾。籲請媒體勿以錯假訊息報導，混淆國人視聽，淪為敵認知作戰操縱伎倆。

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