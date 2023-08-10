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退將預言憲兵擴編搞戒嚴 軍方批評媒體報導分化團結

圖為國慶大典，憲兵快反連官兵騎乘重型機車通過觀禮台，展現壯盛軍容。 （資料照）

圖為國慶大典，憲兵快反連官兵騎乘重型機車通過觀禮台，展現壯盛軍容。 （資料照）

2023/08/10 13:26

〔記者吳書緯／台北報導〕傳出憲兵部隊將由現行5千多人擴編至1萬1千人，軍方7日不否認擴編傳聞，卻被退將帥化民、栗正傑在政論節目批評是「督戰隊」、「要戒嚴」，媒體引述兩位退將言論報導。憲兵指揮部今回應，針對部分媒體報導，未經查證即以聳動標題渲染，污衊國軍官兵氣節、分化國家團結，「憲兵指揮部深表遺憾」。

曾擔任立委的退役中將帥化民近期在政論節目指出，憲兵擴編1萬餘人、保警也擴編，讓他「不寒而慄」，因為現役正規部隊因為少子化缺員，用來維持戰場紀律的憲兵擴編，是到戰時拿來做督戰隊來對付訓練不足的後備軍人，讓後備軍人屆時前方面對解放軍，後面是憲兵督戰隊。

退役少將栗正傑則在另外一檔政論節目指出，「帥將軍講的一點都沒錯」，憲兵擴編不是為了對抗中共，這是為了戒嚴；過去他服役期間，憲兵不是練習殺敵，而是練習鎮暴操對付抗議的老百姓。

憲兵指揮部今天中午以新聞稿指出，有關媒體報導「退將預言憲兵擴編係搞戒嚴」，憲兵指揮部今強調，憲兵平時負責特種勤務、協力警察維護社會治安及反恐制變；戰時負責衛戍區守備及支援三軍作戰。依當前敵情威脅，為強化中樞防衛、軍事要塞及重要關鍵基礎設施防護，結合兵役制度轉換，適度調整現行兵力結構，以強化衛戍作戰能量，建置可恃戰力。

憲兵指揮部指出，針對部分媒體報導，未經查證即以聳動標題渲染，污衊國軍官兵氣節、分化國家團結，憲兵指揮部深表遺憾。籲請媒體勿以錯假訊息報導，混淆國人視聽，淪為敵認知作戰操縱伎倆。

憲兵。示意圖（資料照）

憲兵。示意圖（資料照）

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