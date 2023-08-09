黃國昌占國有地違建擬改租？新北市府要求30天內恢復合法使用

黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，遭國有財產署認定侵占國有地，面積達93平方公尺。（取自新北市議員張錦豪臉書）

2023/08/09 22:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕前立委黃國昌位於新北市汐止區的透天厝，被國有財產署認定侵占國有地，面積達93平方公尺，新北市政府則被質疑處理動作太慢，有包庇之嫌，如今更傳出黃國昌不打算拆除違建，擬向國產署租地繼續使用。市府地政局說，全案依法辦理，8月4日已發文給黃國昌及另外8名占用人，要求30天內恢復合法使用。

有媒體報導，黃國昌想爭取違建合法申租，他提出一張1992年的空照圖，佐證住家違建是1995年前的既存違建，但國產署認為，黃國昌提供的圖是高空圖，而非剖面圖，無法精準判別，7月17日國產署已發函給新北市府，要求判定建物是否違反國土保安或公共安全，如果情節重大，就算是既存違建，也不予申租土地。

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地政局今晚（9日）發布聲明澄清，市府處理人民檢舉違規使用案件皆一視同仁，並依法且依照既有SOP辦理，絕無包庇。地政局收到國產署7月17日的來函後，請國產署補正資料，並確認占用人身分及戶籍資料，已於8月4日發文給黃國昌及另外8名占用人，要求收到公文30天內恢復為合法使用，逾期未恢復者，將依《區域計畫法》裁罰6萬元。

地政局說，違建部分，市府已確認屬既存違建。另外，黃國昌等人占用國有地，後續由國產署依照不動產被占用相關規定處理。

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