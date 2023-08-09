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波海三國外委會主席訪台 蔡總統明接見

波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團訪台。左起為外交部歐洲司副參事吳漢溪、立陶宛國會外交委員會主席帕季格、拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和、外交部歐洲司副祕書長劉拓、愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃。（資料照，外交部提供）

波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團訪台。左起為外交部歐洲司副參事吳漢溪、立陶宛國會外交委員會主席帕季格、拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和、外交部歐洲司副祕書長劉拓、愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃。（資料照，外交部提供）

2023/08/09 19:11

〔記者陳昀／台北報導〕「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」來台訪問，總統府發言人林聿禪今表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡總統將於明日上午，於總統府接見訪問團，就區域安全、科技合作、以及學術交流等議題深入交換意見。

林聿禪表示，此行為波海三國外委會主席近年來首度共同組團來訪，訪團成員包括愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、立陶宛國會外交委員會主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）、以及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和（Rihards Kols）等，彰顯波海三國對台灣的日益重視與關注。

林聿禪指出，台灣與波海三國在科技、學術等領域皆有長期合作關係，近年也有卓越發展。同時，台灣與愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞也共同面臨極權主義國家的軍事威脅，彼此擁有相似的地緣政治與共享價值理念；而在俄烏戰爭爆發後，台灣與波海三國不分政府與民間，都為協助烏克蘭人道援助與復原重建貢獻力量，是國際間彼此的重要夥伴。

林聿禪表示，台灣與波羅的海三國共享民主、自由與人權等普世價值，波海三國亦在國際場域為台灣仗義執言，支持台灣有意義參與國際組織，期盼透過此次面對面交流，進一步促進彼此在各領域的合作夥伴關係，讓民主自由的良善力量，跨越時區與空間持續成長茁壯。

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