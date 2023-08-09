海基會帶台商子女參觀總統府 補上「台灣課」與蔡英文合影

海基會今日帶領大陸台商子女及家屬參訪總統府，總統蔡英文親自出來接見並合影。（海基會提供）

2023/08/09 19:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會董事長李大維、秘書長邱垂正今日帶領中國台商子女及家屬參訪總統府。總統蔡英文特別撥空與參加人員合影，她更詢問「有沒有人是第一次來總統府？」當參訪者回答說是「第一次來」，總統打趣地說，「這表示你們都還很年輕！」

海基會舉辦中國台商子女夏令營第一梯次結業式，因受到颱風影響延到9日舉行，海基會特別舉辦民主巡禮活動，安排學子們及家屬參訪總統府，獲得總統親自接待合影。

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海基會指出，參訪過程中，導覽志工詳細解說總統府及歷任總統的歷史、台灣民主發展過程、原住民與南島語族等，為長年在中國生活的台商子女，補上一堂精彩的「台灣課」。

今日結束總統府參訪後，學員回到海基會大樓，在導覽人員介紹海基會的歷史與功能後，也舉行第一梯次夏令營補辦結業式。

李大維致詞表示，疫情中斷3年後，今年終於可以恢復舉辦夏令營，在嘉義順利完成2個梯次課程，非常感謝所有隊輔對小朋友的照顧。

李大維指出，「50幾年前我也當過營隊輔導員」，這樣的經驗可以練習當一個組織者、領導人，很有意義。「台灣是我們永遠的家」，希望台商子女們回到中國後要好好讀書，同時也不要忘記自己的家鄉台灣。

海基會指出，參訪過程中，導覽志工詳細解說總統府及歷任總統的歷史、台灣民主發展過程、原住民與南島語族等，為長年在中國生活的台商子女，補上一堂精彩的「台灣課」。（海基會提供）

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