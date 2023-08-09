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教團轟蔣萬安棄教職員生健康不顧 北市府澄清：轉發人事總處公文

台北市政府。（資料照）

台北市政府。（資料照）

2023/08/09 18:39

相關新聞請見︰

北市教師確診請假「列入」病假計算 教團轟市府棄教職員生健康不顧

軍公教確診自主健康管理 人事總處：8/15起須請病假

〔記者魏瑾筠／台北報導〕教育轉型正義聯盟今抨擊，台北市政府教育局不甩中央規範，發函要求機關學校確診人員應依規定請病假，轟台北市長蔣萬安棄教職員生健康不顧。不過北市教育局澄清非由該局發函，台北市政府人事處則表示，該公文所列規定均為行政院人事行政總處訂定，該處僅是轉發公文予相關機關；換言之，該聯盟抨擊錯政府單位。

教育轉型正義聯盟指出，台北市教育局今發出公文，內容表示為配合疾管署規定，要求老師配合相關措施，其中有一點是，機關（構）學校人員於自主健康管理期間，如有請假需求，依各類人員適用之請假規定辦理；亦即因武漢肺炎篩檢陽性輕症或無症狀有請假需求者，應依相關規定（如公務人員請假規則等）請病假或其他適當假別。

教育轉型正義聯盟，指出疾管署的公文明文規範，經協調教育部、勞動部、國防部及行政院人事行政總處，提供各類對象自快篩日當日及隔日起5日內之病假，「不列入」全年度/全學年度病假或全勤獎金計算等無不利處分之支持性給假措施，質疑怎麼到了蔣萬安的北市府規範卻變成列入？是不是在變相鼓勵輕症/無症狀的教師不要請假，繼續到校上課，視學生的健康於不顧？

台北市教育局對此澄清，此公文係由台北市政府人事處所發，非由該局發函。台北市人事處則表示，該公文所列規定均為行政院人事行政總處訂定，北市府人事處只是轉發人事總處公文予相關機關。

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