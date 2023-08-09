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宜蘭看板看不到侯友宜被質疑切割 黃琤婷：合照看板會陸續上架

陳俊宇（左）、黃琤婷（右上）已在宜縣各鄉鎮市街頭立起競選看板。（記者游明金攝）

陳俊宇（左）、黃琤婷（右上）已在宜縣各鄉鎮市街頭立起競選看板。（記者游明金攝）

2023/08/09 15:48

〔記者游明金／宜蘭報導〕明年初的總統、立委選舉，宜蘭縣藍、綠陣營提名的立委參選人，已紛紛在街頭立起看板。但國民黨黃琤婷的看板，完全看不到與侯友宜合照，被質疑切割；她說，今天下午就會到台北與侯友宜拍定裝照，合照看板會陸續上架，她對選情很有信心，只要團結，國民黨一定能夠勝選。

縣議員黃琤婷是國民黨提名的宜蘭縣立委參選人，在各鄉鎮市街頭，已立起大大小小看板，看板只有個人獨照，並以她的名字作口號，強調「挺宜蘭，『婷』好立委」，完全看不到侯友宜身影，侯在宜蘭的看板上是消失了。

民進黨提名的參選人、縣議員陳俊宇，最近也立起許多看板，賴清德與陳俊宇同框，主打「信賴台灣，宜蘭『俊』好」，同樣以名字作諧音。

許多民眾看到藍、綠陣營看板，會有不同解讀；陳姓民眾就質疑，侯友宜民調不見起色，不是老三、就是老四，黃琤婷未和侯合照同框，很明顯就是切割侯友宜，況且，藍營還有郭台銘之亂，對照之前黃琤婷曾說「尊郭，唯一支持侯」，可能還保留著與郭合作的可能性。

對於切割之說，黃琤婷否認，她指出，第一波拍照的時間，剛好與侯辦未配合上，現在第二波拍定裝照時間7、8、9日3天，她今天下午就要去拍，與侯友宜的照片拍好，就會開始掛，會把第一波的看板覆蓋上去，很快就會在街頭看到她與侯友宜同框的照片。

對於侯、郭之爭，黃琤婷重申「尊重郭台銘，唯一支持侯友宜」，不會擔心侯的民調不好，她覺得民調漸漸有起色了，國民黨要有信心，只要團結一定能夠勝選。

陳俊宇指出，這次選舉是總統與立委大選，參選人一起合照掛看板是很正常的，黨的立委提名人對黨要有中心思想，要唯一支持黨提名的總統參選人，為什麼國民黨提名的黃琤婷不敢與侯友宜同框，對照黃之前「尊郭挺侯」的說法，難道是想「腳踏兩條船」嗎？是要作政治變色龍嗎？

黃琤婷的看板，未見侯友宜同框合照，被質疑是切割侯。（記者游明金攝）

黃琤婷的看板，未見侯友宜同框合照，被質疑是切割侯。（記者游明金攝）

陳俊宇的看板與賴清德同框。（記者游明金攝）

陳俊宇的看板與賴清德同框。（記者游明金攝）

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