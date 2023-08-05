北斗鎮長補選 顏宏霖3度挑戰終於達陣

顏宏霖當選北斗鎭長，接受支持者的道賀。（記者顏宏駿攝）

2023/08/05 19:16

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彰化北斗鎮長補選 顏宏霖5697票當選

〔記者顏宏駿／彰化報導〕北斗鎮長補選今天進行投票，最後由無黨籍的顏宏霖勝出，他在三強鼎立的態勢下，獲得5697票，拿下四成五的選票，漂亮拿下鎮長寶座，對手楊麗香則獲4266票、江熊一楓2523票，這次補選投票率為47.92%。

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顏宏霖本身是政治素人，長期經營農場，這次是第三次出馬角逐鎮長寶座，每一次的對手均是「李氏家族（前鎮長李玄在、楊麗香）」，最後一次是去年11月對上尋求連任的李玄在，他最後差808票落敗，此次補選李家雖由楊麗香「代夫出征」，但李玄在因貪瀆案入監，重創家族形象，以致選票大幅流失，顏宏霖淨贏楊麗香1431票。

值得注意的是民進黨這次「大軍壓境」，從總統蔡英文、副總統賴清德、總統府秘書長林佳龍均下鄉輔選，結果江熊一楓只拿到2523票，雖然投票率不高，但連任三屆縣議員的她票數不到顏宏霖一半，對於明年的總統大選和立委選舉都是極大的警訊。

顏宏霖今天傍晚到競選總部接受支持者的道賀，他說，感謝大家的支持，未來他將找回北斗的尊嚴及未來的發展，未來的公所以人事穩定為重，用人唯才。

顏宏霖說，這次北斗鎮長補選，讓全國看見北斗，他要感謝民眾黨主席柯文哲及鴻海創辦人郭台銘對他的「加持」，他強調，他是農村子弟，無黨無派，這次政界天王都來北斗輔選，感謝各界看到北斗的好，不論交情親疏都來幫助他，他懷抱感激的心情，未來他會把北斗打造成像「鹿港小鎮」，創造北斗成為彰化觀光新亮點。

記者提問，這次柯P和郭董都有來對他「加持」，是否明年總統大選會「投桃報李」，顏宏霖強調，自己是無黨無派，鎮民最大，總統支持誰？他沒想那麼多。

對手楊麗香今天恭喜顏宏霖，她說，自己投入參選才短短一個月，準備時間不足，其次鎮民都有「換人做做看」的心理，對於自己落敗，平常心看待，她希望顏宏霖能好好經營地方，為廣大鎮民著想，做出好成績。

江熊一楓表示，自己辜負許多黨內同志的期待，沒有拿下鎮長寶座是，自己努力不夠，她要感謝這段時間，許多好朋友的幫忙和付出。

顏宏霖當選北斗鎭長，接受支持者的道賀。（記者顏宏駿攝）

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