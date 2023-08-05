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    暴雨重創南投 蔡總統：國軍第五作戰區進駐支援救災

    南投縣山區因卡努颱風帶來的豪雨，出現淹水、土石流及道路中斷等災情。蔡英文總已指示中部的第五作戰區指揮官進駐南投，隨時支援地方所需人力。（記者佟振國攝）

    南投縣山區因卡努颱風帶來的豪雨，出現淹水、土石流及道路中斷等災情。蔡英文總已指示中部的第五作戰區指揮官進駐南投，隨時支援地方所需人力。（記者佟振國攝）

    2023/08/05 17:45

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今透過臉書表示，雖然卡努颱風暴風半徑已離開台灣，但受到外圍環流和西南風的影響，中、南部降下大雨，造成南投縣山區出現淹水、土石流及道路中斷的狀況。她也指示中部的第五作戰區指揮官，已經進駐南投，隨時支援地方所需人力。

    蔡英文說，目前各地的災害應變中心，南投縣風災二級開設，苗栗縣、台南市、高雄市水災三級開設，嘉義縣土石流災害三級開設，請當地民眾務必多加注意，並隨時留意最新的防災訊息。

    總統指出，她已請行政院長陳建仁，稍早到中央災害應變中心坐鎮，掌握各地災損狀況，透過中央、地方防災單位合作，加強、加速各項救災應變作為。而行政院副院長鄭文燦也抵達南投，了解救災進度及現場需求。

    蔡英文並說，目前南投台14線正在全力進行搶修；而大家最關心的洗腎患者，目前都已連絡上，持續掌握健康狀況，也正在陸續安排後送，空中物資運補則會視天侯狀況許可來執行。

    她指出，針對各地危險路段，我們實施預警性封閉，交通部也正全力搶修各地的坍方路段。經濟部會彈性機動調度抽水機具，適時提供地方政府所需。

    蔡總統說，感謝所有投入防災、救災的人員，不論是在指揮中心，或是冒著雨勢在救災、搶通路段、抽水排水、搶修水電的人員，大家都辛苦了。她也再次提醒大家，颱風雖然逐漸遠離台灣，但仍要注意天氣動態。也要避免前往山區，注意安全。

    蔡英文指示行政院長陳建仁院長坐鎮中央災害應變中心，掌握各地災損狀況，行政院副院長鄭文燦也抵達南投，了解救災進度及現場需求。（圖擷自臉書）

    蔡英文指示行政院長陳建仁院長坐鎮中央災害應變中心，掌握各地災損狀況，行政院副院長鄭文燦也抵達南投，了解救災進度及現場需求。（圖擷自臉書）

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