為性騷爭議再致歉 蔡總統：行政院3方向推動性平改革

蔡英文總統今晚再次為政壇爆發的性騷擾爭議向社會致歉，並指出已請行政院長陳建仁就三方向改革，訂定性騷擾樣態指引、重新檢視現行性平申訴機制，並跨部會進行性平法規總檢討，以塑造一個更安全、更友善的社會。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2023/06/06 22:15

〔記者陳昀／台北報導〕台灣政壇近來爆發#MeToo，前民進黨主席、蔡英文總統今晚發臉書再次向社會致歉並指出，已請行政院長陳建仁就三方向改革，訂定性騷擾樣態指引、重新檢視現行性平申訴機制，並跨部會進行性平法規總檢討，這不是政治事、不是選舉事，是要共同塑造一個更安全、更友善的社會。

蔡英文表示，隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。不只是在民進黨或其他政黨，在社會的職場中、社交中、鄰里中，這類事件層出不窮。

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蔡英文指出，雖然我們在性別平等做了很多努力，仍無法有效根除這類行為，很多性騷擾行為人互動中不知分際所在，也沒有清楚認知此類行為的嚴重性，當然也有明知故犯者。受害者常因種種的顧慮，沒有站出來指控，並在調查程序中，還要忍受再一次的折磨，更害怕被社會用異樣的眼光看待。

蔡英文表示，我們整體社會必須再次自我教育，性騷擾事件中的人是受害者，不是做錯事的人；他們是我們要保護的人，不是要被有色眼光對待的人。我們必須清楚知道，這些受害者需要我們的幫助。我們更要認知到，在人與人的互動中，哪些行為是超過分際、要自我約束。

蔡英文指出，陳建仁將帶領行政團隊針對以下三個方向，進行整體機制的改革方案。

第一、參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。從源頭開始，我們都要更進一步地互相自我教育。

第二、重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，用更健全、有效及可信賴的申訴制度，來保護受害者不受恐懼的申訴權利。

第三、跨部會進行性平法規總檢討，我們希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。

蔡英文強調，近來的事，不是政治事、不是選舉事，是在提醒我們，在道歉之外，我們要共同塑造一個更安全、更友善的社會。

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