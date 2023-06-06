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    海地水患釀災 我捐300萬元賑災

    圖為台灣駐海地技術團日前與賑災基金會合作，協助海地南部省Chantal稻作產區灌溉渠道修繕，有助於當地50公頃田區的農民獲得穩定水源，以種植水稻與雜糧作物，改善農業發展。（取自駐海地技術團臉書）

    圖為台灣駐海地技術團日前與賑災基金會合作，協助海地南部省Chantal稻作產區灌溉渠道修繕，有助於當地50公頃田區的農民獲得穩定水源，以種植水稻與雜糧作物，改善農業發展。（取自駐海地技術團臉書）

    2023/06/06 19:16

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國友邦海地近日發生嚴重水災，已釀42人死亡、近百人受傷失蹤及逾萬房屋遭淹沒。外交部今天表示，基於人道關懷和兩國邦誼，我國立即撥款10萬美元（約台幣307萬元）協助賑災，另我國在海地國人一切平安。

    海地當局4日表示，周末暴雨讓各地發生大規模洪水和多起山崩，上萬人被迫撤離。海地全國各地嚴重水患，西北部省分及南部地區尤其嚴重，首都太子港亦出現淹水現象。

    據報，海地全國迄今已有42人死亡、85人受傷、11人失蹤及1萬3633間房屋遭淹沒。海地總理昂利（Ariel Henry）在推特推文表示，海地政府持續關注災情，並與國際組織共同採取緊急因應措施。

    外交部今天宣布，海地近年來數度遭受地震或風災等天然災害侵襲，我國均盡力協助海國災後重建。針對這次水患，我國政府基於人道關懷及台海兩國深厚邦誼，決定立即撥款10萬美元協助賑災，並請我駐海地大使館與海地政府協調賑災事宜，以協助海地人民早日恢復正常生活。

    外交部也說明， 我國駐海地大使館與當地台商、僑民及技術團人員均保持密切聯繫，目前在海地的國人一切平安，外交部將持續密切注意海地災情發展。

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