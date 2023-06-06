性騷擾燒到習近平！ 袁紅冰爆習酒後襲臀女服務生 遭廚師圍毆逃竄

中國流亡作家袁紅冰近日在華視《三國演議》節目爆料，中共總書記習近平早年跟他是酒友，有一次在北京的長征飯店吃飯，習近平伸手對送湯上桌的女服務員臀部性騷擾，「啪！用力拍了一掌」。（美聯社檔案照）

2023/06/06 17:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣政壇「ME TOO」性騷擾風暴延燒，中國流亡作家袁紅冰近日在華視《三國演議》節目爆料，中共總書記習近平早年跟他是酒友，有一次在北京的長征飯店吃飯，習近平伸手對送湯上桌的女服務員臀部性騷擾，「啪！用力拍了一掌」，廚師們當場衝出來教訓他們，2人抵抗不住，只好狂奔逃竄。

袁紅冰指出，1988年開始，中共開始整肅胡耀邦等人，習近平早年在廈門當官時，常坐軍用運輸機從廈門飛到北京來跑關係，習仲勛這家族從1959年開始挨整，一朝被蛇咬、十年怕草繩，習近平當時很怕仕途受到影響，當年就找胡耀邦之子胡德平，也想找鄧小平的兒子鄧樸方。

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袁紅冰憶及，習近平這個人是個酒鬼，見胡德平的時間都會喝酒，胡就跟習近平說「我給找酒鬼陪你喝」，胡後來就找上他。當時自己在北京大學法律系任教，因為這樣後來就和習近平成了「8個月的酒友」。

袁紅冰提到，在那8個月，習近平是每隔一個星期或半個月來一次，習會帶2瓶茅台酒，「他一瓶、我一瓶，他出酒、我出飯」，當時是請在北京大學外的長征飯店吃飯，那8個月跟許多中共官員都有交流。

袁紅冰表示，喝酒之前的習近平，是一個很憨厚的人，寡言少語很沉默，但是一瓶茅台酒喝了一半以後，習就滔滔不絕了。有一次習近平說的話讓他瞠目結舌，習認為中國人口太少了，應該要有40億人才能管理這個世界。

袁紅冰指出，習近平基本上就是小學生的水平，是一種很混亂的精神狀態，但文化大革命那一套思想邏輯，在習近平口中說出來都極其純熟。例如喝了酒之後，習近平會說世界是物質的，運動是有規律的，這是唯物主義者基本的世界觀和方法論。

袁紅冰進一步說，這一套是共產黨的垃圾知識，唯物主義是把人看成一塊臭肉，不過，習近平認為這一種科學。習整個就是被共產黨文化大革命詛咒的一個心靈，這時習近平當年給他的感覺，自己之所以願意跟習來往，則是因為習近平比較講義氣。

袁更爆料，有一次他們一起喝酒，北方的習慣是最後上湯，有個女服務員端來一鍋湯，結果習近平就在女服務員的臀部，「啪！用力拍了一掌」。當時他看到這幕為之一驚，女服務員什麼都沒說就走掉。他就跟習說「我們快走吧」，習回說「怕什麼」！隔沒2、3分鐘，一群廚師從廚房裡拿著勺子、擀麵棍衝出來。

袁紅冰描述，習近平個子比他高，一下子就把桌子推起來當盾牌，就聽到桌上叮叮噹噹，自己則把椅子從這頭摔過去。當時他跟習近平講，你是當官的，你快跑，被逮住就不好了。習近平就說，你是個老師你被逮住也不行，要跑咱們一塊跑。當時從北大西牆一直跑到圓明園附近一個中學外面，當時還是一片蘆葦，2人就往草叢一鑽，這就是習近平給他的印象，習比較講義氣。

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中國流亡作家袁紅冰近日在華視《三國演議》節目爆料，中共總書記習近平早年跟他是酒友，有一次在北京的長征飯店吃飯，習近平伸手對送湯上桌的女服務員臀部性騷擾，「啪！用力拍了一掌」。（翻攝《三國演議》）

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