苗栗牛肉麵店氣爆1死2重傷 鍾東錦：醫療資源「是苗栗人的痛」

苗栗縣長鍾東錦於縣務會議說，苗栗市氣爆燒燙傷3人都要外送其他縣市醫療院所治療，凸顯縣內醫療資源不足，認為「是苗栗人的痛」。（苗栗縣政府提供）

2023/06/06 18:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今天（6日）召開第18次縣務會議，縣長鍾東錦也就3日苗栗市氣爆事件說，燒燙傷3人都要外送其他縣市醫療院所治療，凸顯縣內醫療資源不足，「是苗栗人的痛」，縣府團隊會持續加油，與各醫院妥善溝通協調，大幅提升醫療照顧資源，造福苗栗鄉親。

苗栗市天雲街剛開業約半個月的牛肉麵店，3日營業前備料時突然發生氣爆，店主57歲許姓男子及78歲老母、23歲女兒都受到大面積灼傷。

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許男全身80％面積灼傷最為嚴重，轉送台中市童綜合醫院急救，4日傷重不治。許男的女兒與母親則有全身55％面積灼傷，分別轉送林口長庚醫院及台中中國醫藥大學附設醫院，持續治療中。

鍾東錦今天在縣務會議也就討論此案，他認為，苗栗縣沒有醫療園區等級的大型醫院，主要是因為沒有人來投資，是苗栗人的痛，衛生局要努力改善苗栗縣醫療資源不足問題。

鍾東錦說，目前縣府團隊也在努力改善當中，除了為恭紀念醫院與中國醫藥大學合作以外，李綜合醫院與台中榮總合作，大千醫院也將與長庚合作，希望能藉此方式增進重大疾病的醫療服務，而部立苗栗醫院正規畫興建癌症中心大樓，完工後添購更好的設施設備，可望讓患者能就近化療、治療。

衛生局則指出，縣內4家大型區域及地區醫院，現僅部立苗栗醫院有4張燒燙傷病床，傷勢嚴重患者需後送醫學中心等級燒燙傷中心專業醫護團隊處理，因牽涉到清創、植皮、防止併發症、整型、神經內外科等多項照護治療，傷患如二度灼傷面積成人超過20％、兒童10％，或三度灼傷成人10％、兒童5％，經醫師評估徵得家屬同意，原則上都須後送。

苗栗市天雲街牛肉麵店氣爆，造成1死2重傷。（資料照）

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