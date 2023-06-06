為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗栗牛肉麵店氣爆1死2重傷 鍾東錦：醫療資源「是苗栗人的痛」

    苗栗縣長鍾東錦於縣務會議說，苗栗市氣爆燒燙傷3人都要外送其他縣市醫療院所治療，凸顯縣內醫療資源不足，認為「是苗栗人的痛」。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦於縣務會議說，苗栗市氣爆燒燙傷3人都要外送其他縣市醫療院所治療，凸顯縣內醫療資源不足，認為「是苗栗人的痛」。（苗栗縣政府提供）

    2023/06/06 18:22

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今天（6日）召開第18次縣務會議，縣長鍾東錦也就3日苗栗市氣爆事件說，燒燙傷3人都要外送其他縣市醫療院所治療，凸顯縣內醫療資源不足，「是苗栗人的痛」，縣府團隊會持續加油，與各醫院妥善溝通協調，大幅提升醫療照顧資源，造福苗栗鄉親。

    苗栗市天雲街剛開業約半個月的牛肉麵店，3日營業前備料時突然發生氣爆，店主57歲許姓男子及78歲老母、23歲女兒都受到大面積灼傷。

    許男全身80％面積灼傷最為嚴重，轉送台中市童綜合醫院急救，4日傷重不治。許男的女兒與母親則有全身55％面積灼傷，分別轉送林口長庚醫院及台中中國醫藥大學附設醫院，持續治療中。

    鍾東錦今天在縣務會議也就討論此案，他認為，苗栗縣沒有醫療園區等級的大型醫院，主要是因為沒有人來投資，是苗栗人的痛，衛生局要努力改善苗栗縣醫療資源不足問題。

     

    鍾東錦說，目前縣府團隊也在努力改善當中，除了為恭紀念醫院與中國醫藥大學合作以外，李綜合醫院與台中榮總合作，大千醫院也將與長庚合作，希望能藉此方式增進重大疾病的醫療服務，而部立苗栗醫院正規畫興建癌症中心大樓，完工後添購更好的設施設備，可望讓患者能就近化療、治療。

    衛生局則指出，縣內4家大型區域及地區醫院，現僅部立苗栗醫院有4張燒燙傷病床，傷勢嚴重患者需後送醫學中心等級燒燙傷中心專業醫護團隊處理，因牽涉到清創、植皮、防止併發症、整型、神經內外科等多項照護治療，傷患如二度灼傷面積成人超過20％、兒童10％，或三度灼傷成人10％、兒童5％，經醫師評估徵得家屬同意，原則上都須後送。

    苗栗市天雲街牛肉麵店氣爆，造成1死2重傷。（資料照）

    苗栗市天雲街牛肉麵店氣爆，造成1死2重傷。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》藍軍有望整合？ 鍾東錦今晚與侯友宜餐敘
    2023/06/06 18:10

    獨家》藍軍有望整合？ 鍾東錦今晚與侯友宜餐敘
    苗市牛肉麵店氣爆案釀3重傷1輕傷 傷勢最重57歲許姓業者不治
    2023/06/05 14:12

    苗市牛肉麵店氣爆案釀3重傷1輕傷 傷勢最重57歲許姓業者不治

    吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士
    駭人影像曝光！苗栗牛肉麵店氣爆祖孫三代4傷 巨大火團破門衝出
    2023/06/03 15:43

    駭人影像曝光！苗栗牛肉麵店氣爆祖孫三代4傷 巨大火團破門衝出
    認識苗栗之美 鍾東錦鼓勵國中以上畢業生攀爬「聖山」加里山
    2023/06/01 14:23

    認識苗栗之美 鍾東錦鼓勵國中以上畢業生攀爬「聖山」加里山

    後升息時代投資首選
    「路上頭等艙」公務座車闖紅燈被檢舉挨罰 鍾東錦說話了
    2023/05/31 19:25

    「路上頭等艙」公務座車闖紅燈被檢舉挨罰 鍾東錦說話了
    苗縣加碼育兒津貼及一鄉鎮一公托 鍾東錦允諾盡力推動
    2023/05/25 17:53

    苗縣加碼育兒津貼及一鄉鎮一公托 鍾東錦允諾盡力推動
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播