為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「路上頭等艙」公務座車闖紅燈被檢舉挨罰 鍾東錦說話了

    有民眾於3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。未料，這輛違規的黑色休旅車經查，竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（資料照）

    有民眾於3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。未料，這輛違規的黑色休旅車經查，竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（資料照）

    2023/05/31 19:25

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕有民眾3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。未料，這輛違規的黑色休旅車經查，竟是苗栗縣長鍾東錦的Lexus LM 300h公務座車，車輛要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號。對此，苗栗縣政府表示，公務車若收到罰單，會由違規當事人自行支付，不會以公帑支出。

    鍾東錦︰當時沒在車上但仍為團隊致歉

    苗栗縣長鍾東錦也表示，經查3月30、31日兩天都請假，人在外地，並沒有在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，不過還是代表團隊，向社會大眾致歉，罰單部分將由本人代為繳納，也將要求司機不要再犯類似錯誤。

    根據檢舉人的行車紀錄器時間顯示，鍾東錦的座車於3月31日早上8點多，行經頭份中華路接中港溪橋路口，交通號誌由黃燈轉紅燈，休旅車稍微減速後，看路口沒有車輛，接著就闖紅燈，左轉往台1線南下方向行駛離去。苗栗縣警察局頭份分局受理檢舉後，依《道路交通管理處罰條例》裁罰2700元。

    鍾東錦座車被檢舉的影像，今天下午被民眾在臉書粉絲專頁「翻轉國道交通違規」張貼投稿，發文表示「注意看！這個男人太狠了！竟然連苗栗縣縣長公務車闖紅燈都敢檢舉！我們鍾東錦縣長過去『輝煌的歷史』你不知道嗎？（怕）」，還說「言歸正傳，相信該車不會是縣長本人親自駕駛的，但也希望苗栗縣政府對駕駛相關人等做好行車安全教育。畢竟闖紅燈肇事的話，縣長可是得概括承受的。」貼文者也質疑「該筆2700元的罰單是要駕駛自己負責？還是用公務經費（縣長特支費）繳納？」

    苗栗縣議員曾玟學也在留言回應，「這實在是很不好的示範，剛才與縣府確認，公務車若收到罰單，會由違規的當事人自行支付，不會由公帑支出。」也有網友打趣說「縣府表示，此車輛行為失當，我們會依法對車輛進行懲處，另外違規當下縣長不在車輛上，故此車輛行為與縣長無關。」

    有民眾於3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，經查竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

    有民眾於3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，經查竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

    黑色休旅車違規闖紅燈左轉，經查竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

    黑色休旅車違規闖紅燈左轉，經查竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

    有民眾將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

    有民眾將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    苗議員陳光軒爆格拉斯行館非法營運 鍾東錦：該怎麼辦就怎麼辦！
    2023/05/31 17:34

    苗議員陳光軒爆格拉斯行館非法營運 鍾東錦：該怎麼辦就怎麼辦！
    2023縣市長施政滿意度 蔣萬安墊底 謝國樑、高虹安倒數二、三
    2023/05/30 13:55

    2023縣市長施政滿意度 蔣萬安墊底 謝國樑、高虹安倒數二、三

    獲獎雙基金穩中求利
    苑裡西濱聯絡道少年騎士3貼闖紅燈 被直行車撞噴飛
    2023/05/28 19:02

    苑裡西濱聯絡道少年騎士3貼闖紅燈 被直行車撞噴飛
    台16線砂石車亂象！警首季取締92件 違規偷跑佔85％
    2023/05/27 17:11

    台16線砂石車亂象！警首季取締92件 違規偷跑佔85％

    四季琢硯 鳳鳴國小首排 享台鐵捷運雙鐵機能
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播