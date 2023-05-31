「路上頭等艙」公務座車闖紅燈被檢舉挨罰 鍾東錦說話了

有民眾於3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。未料，這輛違規的黑色休旅車經查，竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（資料照）

2023/05/31 19:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有民眾3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。未料，這輛違規的黑色休旅車經查，竟是苗栗縣長鍾東錦的Lexus LM 300h公務座車，車輛要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號。對此，苗栗縣政府表示，公務車若收到罰單，會由違規當事人自行支付，不會以公帑支出。

鍾東錦︰當時沒在車上但仍為團隊致歉

苗栗縣長鍾東錦也表示，經查3月30、31日兩天都請假，人在外地，並沒有在座車上，駕駛可能一時心急，做出不當示範，不過還是代表團隊，向社會大眾致歉，罰單部分將由本人代為繳納，也將要求司機不要再犯類似錯誤。

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根據檢舉人的行車紀錄器時間顯示，鍾東錦的座車於3月31日早上8點多，行經頭份中華路接中港溪橋路口，交通號誌由黃燈轉紅燈，休旅車稍微減速後，看路口沒有車輛，接著就闖紅燈，左轉往台1線南下方向行駛離去。苗栗縣警察局頭份分局受理檢舉後，依《道路交通管理處罰條例》裁罰2700元。

鍾東錦座車被檢舉的影像，今天下午被民眾在臉書粉絲專頁「翻轉國道交通違規」張貼投稿，發文表示「注意看！這個男人太狠了！竟然連苗栗縣縣長公務車闖紅燈都敢檢舉！我們鍾東錦縣長過去『輝煌的歷史』你不知道嗎？（怕）」，還說「言歸正傳，相信該車不會是縣長本人親自駕駛的，但也希望苗栗縣政府對駕駛相關人等做好行車安全教育。畢竟闖紅燈肇事的話，縣長可是得概括承受的。」貼文者也質疑「該筆2700元的罰單是要駕駛自己負責？還是用公務經費（縣長特支費）繳納？」

苗栗縣議員曾玟學也在留言回應，「這實在是很不好的示範，剛才與縣府確認，公務車若收到罰單，會由違規的當事人自行支付，不會由公帑支出。」也有網友打趣說「縣府表示，此車輛行為失當，我們會依法對車輛進行懲處，另外違規當下縣長不在車輛上，故此車輛行為與縣長無關。」

有民眾於3月31日開車行經苗栗縣頭份市於停等紅燈時，發現一輛黑色休旅車違規闖紅燈左轉，經查竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

黑色休旅車違規闖紅燈左轉，經查竟是苗栗縣長鍾東錦要價520萬元，有「路上頭等艙」稱號的Lexus LM 300h公務座車。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

有民眾將行車紀錄器影像向苗栗縣警察局提出檢舉，警方依規開罰裁處2700元。（翻攝「翻轉國道交通違規」）

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