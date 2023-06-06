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    出席將官勗勉典禮 蔡英文：落實人才培育、提升國軍整體素質

    國防部6日舉行「中華民國112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，總統蔡英文親臨訓勉，鼓舞軍心士氣。 （記者劉信德攝）

    國防部6日舉行「中華民國112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，總統蔡英文親臨訓勉，鼓舞軍心士氣。 （記者劉信德攝）

    2023/06/06 10:11

    〔記者吳書緯／台北報導〕總統蔡英文今出席國防部「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」。蔡總統致詞勉勵，今天的晉任是一份榮耀，也是更遠大的期許，期許晉任將官未來能運用領導統御，強化部隊的訓練和士氣，也要落實人才培育，提升國軍整體素質。

    「112年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」今在國防部舉行，今年上半年度晉升的5位中將、22位少將偕同眷屬出席；蔡總統致詞說，今天要向晉任將官表達最誠摯的祝賀，更要代表國人致上最深感謝，感謝各位堅守崗位守護國家安全，在場每一位將官都是經過長時間勤訓精練才能有今天成果，也要謝謝現場眷屬支持，各位都是國軍重要的後盾。

    蔡總統說，這幾年來政府持續推動國防自主，提升守護國家安全的力量，不論是國艦國造、國機國造都有具體成果，去年底提出兵力結構調整的規劃，來強化全民國防，在上個月也有首批女性後備軍人志願參與教召，政府逐步落實國防改革，加強國防戰力與韌性。

    蔡總統表示，在這當中都有晉任將官的努力跟貢獻，今天的晉任是一份榮耀，也是更遠大的期許，期許晉任將官未來能運用領導統御，強化部隊的訓練和士氣，也要落實人才培育，提升國軍整體素質

    蔡總統說，「我們一起努力，建構現代化、專業化部隊」，鞏固國家安全，讓世界看見守護國家決心。

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