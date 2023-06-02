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    民進黨發言人謝佩芬爆「3年前被性騷擾」：很多人要我忍耐

    謝佩芬強調，沒有什麼「大局」可以正當化性騷擾的惡行。（資料照，記者廖振輝攝）

    謝佩芬強調，沒有什麼「大局」可以正當化性騷擾的惡行。（資料照，記者廖振輝攝）

    2023/06/02 23:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨接連爆發數起性騷案，黨內幹部也傳出類似事件。對此，民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬今（2）日透露，她3年前有過被性騷擾的經驗，有很多人要她忍耐，但這種行為真的忍無可忍，沒有什麼「大局」可以正當化這些性騷擾的惡行。

    民進黨陷性平風暴，黨內外究責聲浪四起。民進黨祕書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪今日下午舉行記者會，兩度向被害者及社會大眾鞠躬致歉，說明將啟動最嚴厲黨紀程序，並請性平部整理相關資料移送法辦。

    民進黨主席賴清德也召開臨時黨務主管會報，發表3項革新方案，包含建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性評機制。他呼籲被害者，「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」。

    謝佩芬在賴清德的臉書相關貼文留言表示，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐。可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行」，她並附上3個嘔吐的表情符號。

    回顧2020年，謝佩芬曾在臉書寫道，參加公開活動都不太敢一個人出現，因為不知道騷擾她的人何時會出現、會做什麼。當聽到對方說在跟她交往，甚至說是她主動拋媚眼追求，真的覺得匪夷所思，種種造謠、騷擾、跟蹤的舉動不勝枚舉，已經深深地困擾著她。

    她憶及，就讀台大時就開始關注性別議題，完成婦女與性別研究學程，也參與很多婦女團體；擔任政治人物後則深切體會到，一些男性看待女性，根本完全學不會最基本的尊重。更誇張的是，有些人甚至檢討起受害者說「就是因為你對他笑」、「就是妳沒有拒絕他」云云。

    她說，難道候選人要擺臭臉嗎？自己是對所有人笑，而且沒說「不好」難道就是「好」嗎？她已明確告知不要不請自來。

    謝佩芬批評，她簡直無法分辨，這種高高在上、自以為是地指責和檢討被騷擾者的人，和跟蹤騷擾者，哪一個比較噁心，距離她大學畢業已十年，但台灣走向性別平等、相互尊重的那一天，還需要靠大家繼續努力。

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