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    首頁　>　政治

    民進黨性騷事件連環爆 蔡英文不捨痛心：我責無旁貸

    蔡英文發文說，身為前任黨主席，她責無旁貸。也要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。（資料照）

    蔡英文發文說，身為前任黨主席，她責無旁貸。也要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。（資料照）

    2023/06/02 21:21

    〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨接連發生性騷擾事件。曾任民進黨主席的蔡英文總統今晚在臉書發文表示，這兩天，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，她感到很不捨和痛心。

    蔡英文說，身為前任黨主席，她責無旁貸。也要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。

    蔡英文並說，她相信說出受害經歷的過程一定很煎熬。謝謝勇敢說出來的朋友，讓我們有機會反省錯誤。她要呼籲大家不要檢討受害者，也請不要消費受害者，做過多的政治操作，造成二度傷害。

    蔡英文同時表示，性騷擾事件會引起社會這麼大的反應，因為這和許多朋友的生活經驗息息相關，我們可能在日常生活中，也都聽過或者遭遇過類似的經歷。每個人面對這些類似事情時，做出的選擇、處理可能不盡相同，但是每個人的感受，我們都必須嚴肅看待及尊重，保障所有人的安全和權益，更是我們的首要之務。

    蔡英文強調，民進黨中央黨部已經承諾，將全力調查相關案件，全面檢討改進，並且公布改革方案，為民進黨建立性平友善的職場環境、更暢通的申訴管道。她要謝謝所有關心這個議題、共同發聲的朋友，一起繼續為台灣的性別平等來努力。

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