光寶科技高雄智慧新廠動土 陳其邁：歡迎再加碼進駐亞灣2.0
2023/06/02 19:45
〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄楠梓科技產業園區的光寶科技，昨為投資百億聯合營運中心新廠二期工程開工動土，預計一、二期合計可創造5000個就業機會及超過100億元的年產值。行政院副院長鄭文燦感謝廠商投資台灣、投資高雄，並提及高雄的高科技新聚落計畫已逐步落實；高雄市長陳其邁則再邀請光寶加碼投資進駐亞灣2.0，攜手衝向世界巔峰。
光寶科技董事長宋明峰表示，光寶高雄聯合營運中心將以尖端技術、智慧製造為基礎，為光寶發展新事業帶來新動能，二期將串連工業自動化相關技術、核心產品與客戶應用，並結合低碳材料的供應鏈管理，將打造具備高度適應性、低碳排放及資源統合完善的智慧工廠。
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鄭文燦指出，亞灣2.0是行政院將高雄打造成南部企業營運中心、研發中心以及高科技聚落的重要計畫，光寶科技二期營運中心，將導入前瞻性的技術與產品，有助南台灣整體產業轉型與升級，加上政府強化5G 以及擴大人工智慧物聯網（AIoT）應用及精進新創投資環境，未來，可進一步協助傳統資訊及通訊科技產業加強軟體部分的研發，讓台灣科技未來有更好的發展。
陳其邁表示，光寶已為迎接全球供應鏈流動及創企業營運高峰做好準備，而高雄同樣也為迎接企業投資打造最好的投資環境，聯合營運中心新廠二期的投資案是起點而不是終點，歡迎光寶繼續加碼投資進駐亞灣2.0，繼續投資高雄、享受高雄，企業踴躍投資高雄，市府一定會做為最強後盾，提供最好的服務。