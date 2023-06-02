光寶科技高雄智慧新廠動土 陳其邁：歡迎再加碼進駐亞灣2.0

行政院副院長鄭文燦（中）、光寶科技董事長宋明峰（右）等，一同為光寶營運中心二期工程祈福起鏟。（記者許麗娟攝）

2023/06/02 19:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄楠梓科技產業園區的光寶科技，昨為投資百億聯合營運中心新廠二期工程開工動土，預計一、二期合計可創造5000個就業機會及超過100億元的年產值。行政院副院長鄭文燦感謝廠商投資台灣、投資高雄，並提及高雄的高科技新聚落計畫已逐步落實；高雄市長陳其邁則再邀請光寶加碼投資進駐亞灣2.0，攜手衝向世界巔峰。

光寶科技董事長宋明峰表示，光寶高雄聯合營運中心將以尖端技術、智慧製造為基礎，為光寶發展新事業帶來新動能，二期將串連工業自動化相關技術、核心產品與客戶應用，並結合低碳材料的供應鏈管理，將打造具備高度適應性、低碳排放及資源統合完善的智慧工廠。

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鄭文燦指出，亞灣2.0是行政院將高雄打造成南部企業營運中心、研發中心以及高科技聚落的重要計畫，光寶科技二期營運中心，將導入前瞻性的技術與產品，有助南台灣整體產業轉型與升級，加上政府強化5G 以及擴大人工智慧物聯網（AIoT）應用及精進新創投資環境，未來，可進一步協助傳統資訊及通訊科技產業加強軟體部分的研發，讓台灣科技未來有更好的發展。

陳其邁表示，光寶已為迎接全球供應鏈流動及創企業營運高峰做好準備，而高雄同樣也為迎接企業投資打造最好的投資環境，聯合營運中心新廠二期的投資案是起點而不是終點，歡迎光寶繼續加碼投資進駐亞灣2.0，繼續投資高雄、享受高雄，企業踴躍投資高雄，市府一定會做為最強後盾，提供最好的服務。

光寶科技董事長宋明峰（前排右起）、行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、光寶科技總經理邱森彬、高雄市副市長羅達生等，出席光寶智慧新廠動土典禮。（記者許麗娟攝）

行政院副院長鄭文燦認為光寶科技二期營運中心導入前瞻性的技術與產品，有助南台灣整體產業轉型與升級。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁邀請光寶再加碼投資進駐亞灣2.0。（記者許麗娟攝）

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