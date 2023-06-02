民進黨性騷連環爆！ 蔣萬安：嚴厲譴責也絕不姑息

蔣萬安今天在台北市議會答詢時強調，對於任何職權的性騷擾絕對無法接受，也嚴厲譴責，絕不姑息。（記者方賓照攝）

2023/06/02 17:57

〔記者魏瑾筠／台北報導〕民進黨女黨工遭性騷擾案連環爆，國民黨台北市議員應曉薇今抨擊，不管是發生在民進黨還是國民黨，任何一個女性遇到性騷不敢說、不敢喊，蔡英文總統都要負責，「難道某些政黨淪為性騷黨嗎？為什麼要讓辦公室變成性騷的地獄」？疾呼台北市長蔣萬安應該用政府公權力多宣導。蔣答詢強調，對於任何職權的性騷擾絕對無法接受，也嚴厲譴責，絕不姑息，會盡快發文再要求民進黨陳述意見。

民進黨繼昨天有女黨工爆出遭性騷擾卻被吃案，今又有女黨工指控也曾遭同事性騷擾卻被要求道歉。應曉薇今在台北市議會進行市政總質詢時，秀出蔣萬安針對民進黨性騷擾案看法的貼文，並要求其一字一句唸出；應強調，台北市是守護性平的台北市，不論男性、女性都要守護，且不分性別、政黨，她表示，外界以為國民黨在看民進黨笑話，但這是沒有政黨對決的立場，只有保護女性的決心，蔣萬安對此應好。

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應曉薇表示，任何一個女性遇到性騷不敢說、不敢喊，「蔡英文妳都要負責啊」！從2006年＃METOO活動開始，全世界都說女性受害人站出來，「可是今天看到執政黨呢？你們的態度在哪裡」？應表示，蔣萬安因為年輕更能夠感受，年輕人不管是男性、女性在職場受到霸凌、性騷，乃至性侵，那個痛是一輩子的，「難道某些政黨淪為性騷黨嗎？為什麼要讓辦公室變成性騷的地獄」

應曉薇強調，蔣萬安雖然是國民黨的市長，但是性騷擾不管是發生在哪個黨，都要公平、公開、透明的依法行政，希望蔣萬安是大家沒有顏色的市長，就算（性騷擾案）是民進黨黨中央，一樣要咎責誰性騷了誰；應也說，自己很同情全天下受到傷害的女孩子，並抨擊民進黨對於性騷事件的處理態度就是被害人不申訴，基本上也就不做任何處置。

蔣萬安表示，對於任何職權的性騷擾絕對無法接受，嚴厲譴責也絕不姑息，昨天第一時間看到報導，也依法立刻發文，並限期五天內回覆說明，了解後依法要開罰就開罰，是（市府）堅定的態度；台北市政府勞動局長高寶華表示，昨天中午前已行文給民進黨黨部在5天內陳述意見，待收到資料後，將召開性別工作平等委員會討論作何決議；針對第二起性騷擾案，也會盡快發文要求民進黨陳述意見。

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