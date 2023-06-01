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    首頁　>　政治

    李乾龍邀馬王與侯友宜餐敘 盼王金平任競總主委

    為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，前國民黨秘書長李乾龍（見圖）今天晚間邀請前立法院長王金平、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄等人，與侯友宜晚餐。（資料照，記者塗建榮攝）

    為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，前國民黨秘書長李乾龍（見圖）今天晚間邀請前立法院長王金平、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄等人，與侯友宜晚餐。（資料照，記者塗建榮攝）

    2023/06/01 23:59

    〔中央社〕為了幫國民黨總統參選人侯友宜爭取支持，前國民黨秘書長李乾龍今天晚間邀請前立法院長王金平、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄等人，與侯友宜晚餐，席間更是期盼請王金平，能擔任侯友宜競選總部主任委員。

    為幫忙整合黨內支持，李乾龍今天晚間做東，邀請到馬英九、吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立委江啟臣、曾銘宗等人，與侯友宜一同晚餐。

    據與會者轉述，此次聚餐，是李乾龍想幫忙整合、團結黨內以及藍軍力量，席間大家也都一致表達支持、力挺侯友宜的態度，而侯友宜也在席間感謝並拜託大家的支持。

    據了解，侯友宜在上週南下高雄拜訪王金平時，就曾表達希望邀請王金平擔任競選總部主委，但遭到婉拒，今晚席間又有人再度提出建議，希望王金平能擔任侯友宜的總部主委，原因是王金平最能整合、團結黨內以及藍軍的各勢力，但王金平仍未鬆口。

    與會者表示，今晚與參加晚宴的包括國民黨內重要的意見領袖、地方議長系統、以及立法院黨團成員，大家齊聚一堂，塑造出團結氣勢，而大家皆表態支持侯友宜的態度，也對後續藍軍的整合，有很大的幫助。至於如何整合鴻海創辦人郭台銘，他則是建議，以事緩則圓的態度與方式面對。

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