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    台美21世紀貿易倡議完成簽署 蔡英文：台美經貿發展的歷史性突破

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署。蔡總統感謝相關部會促成台美經貿發展的歷史性突破。（資料照）

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署。蔡總統感謝相關部會促成台美經貿發展的歷史性突破。（資料照）

    2023/06/01 23:10

    〔記者陳昀／台北報導〕「台美21世紀貿易倡議」首批協定台北時間今晚10時（華府時間上午10時）完成簽署。蔡總統表示肯定及感謝相關部會促成台美經貿發展的歷史性突破，期待台美建立更緊密的夥伴關係，為台灣的經濟與產業爭取更多機會，後續將再展開7項談判並擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎。

    蔡英文指出，「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來結構最完整的貿易協定，除了能為台美經貿發展創造更多利基，也為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定邁出關鍵的一步。

    蔡英文表示，後續將再展開7項議題談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，完成後將擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係。

    最後，蔡英文總統肯定及感謝政委鄧振中率領行政院經貿談判辦公室，並協同駐美代表蕭美琴及相關部會促成台美經貿發展的歷史性突破。然而，任務並未結束，期勉所有行政團隊，持續為強化我國經貿能力及保障經濟安全共同努力，並為台美雙方爭取最大利益。

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