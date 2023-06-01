民進黨火速為前黨工遭包商性騷案致歉 柯文哲：拖9個月還是有問題

柯文哲表示，通往性別平權 ，台灣還有很長的路要走，民進黨不處理問題，還讓被害人懷疑自己做錯了什麼，這種處理方式非常諷刺。（資料照）

2023/06/01 20:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨一名前婦女部黨工昨指控，她於去年9月工作時遭承攬廠商性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬當時未妥善處理。民眾黨主席、總統參選人柯文哲今日表示，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事拖9個月這麼久，還是有問題。

柯文哲今日透過臉書表示，通往性別平權 ，台灣還有很長的路要走，民進黨不處理問題，還讓被害人懷疑自己做錯了什麼，這種處理方式非常諷刺，民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題。

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柯文哲表示，面對這一封求救信，每個人都應哀矜勿喜，內部一定要建立暢通的投訴管道，確保下情能夠上達，錯誤或許不可能完全不發生，但必須來得及矯正。

柯文哲也說，在通往性別平權的道路上，他們都在邊走邊學，這封斑斑血淚的求救信，不該被漏接。

柯文哲貼文一出，前路透記者、作家「孟買春秋」就在下方留言批評「最沒有資格說性平的就是你」，並臚列柯文哲在性平議題上的失言紀錄；網紅四叉貓劉宇也留言「請問台灣民眾黨高虹安辦公室發生性騷擾事件，主管為何不想鬧大並且要受害者離職？」

也有網友提到前市府副發言人、現任台北市議員「學姐」黃瀞瑩，2019年遭民眾黨創黨黨員、前北市府市政顧問劉嘉仁性騷擾事件。

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