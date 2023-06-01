侯友宜指台南治安是末段班 黃偉哲：不厚道

對於國民黨總統參選人侯友宜稱「台南治安才是末段班」，台南市長黃偉哲今日答詢議員關切提問時，認為該說法「有失厚道」。 （記者洪瑞琴攝）

2023/06/01 20:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於國民黨總統參選人侯友宜稱「台南治安才是末段班」，台南市議員陳皇宇今（1）日質詢要求市府撥亂反正。台南市長黃偉哲答詢表示，交通、治安公共政策可受公評，但希望能夠就客觀事實指正，「如果放任自己地方發生這麼多治安事件視而不見，反而去批評別人，有失厚道」。

黃偉哲說，要選舉國家最高領導的人，心情可能比較急，若因選舉或選情下滑，這樣唱衰別人、甚至說台南人無目睭，這樣不太好。

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黃偉哲表示，交通、治安公共政策，當然可受公評，應該拿出客觀數據，面對批評，市府也會檢討策進，但是「如果放任自己地方發生這麼多治安事件視而不見，反而去批評別人，有失厚道」，他尊重別人的發言，但是對台南人及員警也不公平，令他有感而發。

陳皇宇表示，就槍擊案數據顯示，台南2021年發生13件，2022年發生6件、與前一年相比減少7件，減少53.85％。槍擊案件發生數已明顯降低，台南六都治安並非末段班，對於國民黨總統參選人侯友宜稱「台南治安才是末段班」的說法，市府與警察局應該對外提出數據「撥亂反正」。

此外，民進黨台南市黨部主委潘新傳今日也表示，請侯市長好好反省自己，不要為了選總統而「無心市政」，侯友宜所主導的新北市政，刑案發生數已經連續兩個月是全國最多，今年第一季新北市刑案發生總數為7679件全國最多，再看今年1至4月總數增生為1萬638件，顯示光是4月份就激長2959件，新北市是全國縣市發生刑案件數第一名，最諷刺的是，侯市長成天都在誇口「治安是我的專業」。

市黨部執行長張孟暉說，上週末侯友宜南下高雄，新北5月27日卻發生兩起槍擊案，新北市治安差，侯友宜竟還有臉批評台南，學甲88槍擊案主嫌王文宗是國民黨中常委、謝龍介大樁腳，甚至是朱立倫的輔選大將，希望侯友宜先顧好新北治安及社福問題真的要「侯侯做代誌」，才對得起新北市民。

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